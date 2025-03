Santa Fe entregó novedades en la programación de estos partidos: hinchas, preocupados

La Dimayor, entidad encargada de organizar el fútbol profesional en Colombia, anunció cambios significativos en la programación de varios partidos correspondientes a la Liga BetPlay. Según informó la organización, estas modificaciones responden a problemas logísticos que han impedido mantener los horarios previamente establecidos. Entre los encuentros afectados se encuentran dos partidos clave de Independiente Santa Fe, así como otros compromisos de equipos como Águilas Doradas, América de Cali y Millonarios.

Cambios que preocupan a los hinchas de Santa Fe

De acuerdo con la información proporcionada por la Dimayor, el primer cambio afecta al partido entre Santa Fe y Atlético Bucaramanga, correspondiente a la sexta jornada del torneo. Este encuentro, que inicialmente estaba programado para otra fecha, se jugará ahora el miércoles 19 de marzo a las 6:30 p.m. en el estadio El Campín de Bogotá. Por otro lado, el clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios, en el que el equipo cardenal será local, también sufrió una reprogramación. Este duelo, que originalmente iba a disputarse el viernes 21 de marzo, se jugará finalmente el sábado 22 de marzo a las 8:30 p.m., también en El Campín.

Cambio de programación Santa Fe. Foto: Independiente Santa Fe.

Otros partidos afectados por los cambios

Además de los encuentros de Santa Fe, la Dimayor informó sobre ajustes en otros partidos de la Liga BetPlay. Uno de los casos más destacados es el enfrentamiento entre Águilas Doradas y América de Cali, que estaba previsto para jugarse en Bogotá. Sin embargo, este compromiso ha sido aplazado nuevamente y aún no cuenta con una fecha, hora ni estadio definidos. Según detalló la Dimayor, las dificultades para disputar este partido en la capital colombiana han obligado a buscar una nueva programación.

Por otra parte, el sábado 22 de marzo será una jornada intensa para el fútbol colombiano, con varios encuentros reprogramados. Entre ellos se encuentran el partido entre Boyacá Chicó y Deportivo Pasto, que se disputará a las 2:00 p.m. en el estadio La Independencia de Tunja. Más tarde, a las 4:10 p.m., La Equidad recibirá a Fortaleza CEIF en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá. Finalmente, a las 6:20 p.m., el Deportivo Pereira enfrentará a Once Caldas en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Publicidad

Detalles de la nueva programación

La Dimayor compartió los horarios actualizados de los partidos afectados, los cuales quedaron organizados de la siguiente manera:

Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga

Fecha: miércoles 19 de marzo

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: El Campín

Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto

Fecha: sábado 22 de marzo

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia de Tunja

La Equidad vs. Fortaleza CEIF

Fecha: sábado 22 de marzo

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Deportivo Pereira vs. Once Caldas

Fecha: sábado 22 de marzo

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Santa Fe vs. Millonarios

Fecha: sábado 22 de marzo

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: El Campín

En cuanto al partido entre Águilas Doradas y América de Cali, la Dimayor reiteró que este será reprogramado próximamente, aunque no se ofrecieron detalles adicionales sobre la nueva fecha o lugar del encuentro.

Hinchas de Santa Fe molestos con el presidente // Fotos: Santa Fe

Impacto en los hinchas por los cambios en la Liga BetPlay

Los ajustes en la programación de la Liga BetPlay reflejan los desafíos logísticos que enfrenta la organización del torneo. Aunque la Dimayor no especificó las razones exactas detrás de estas dificultades, los cambios afectan tanto a los equipos como a los aficionados, quienes deberán adaptarse a los nuevos horarios y fechas. En particular, el aplazamiento del partido entre Águilas Doradas y América de Cali genera incertidumbre, ya que aún no se ha definido un escenario para su realización.

Publicidad

Por otro lado, el clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios se mantiene como uno de los encuentros más esperados de la jornada, a pesar de su reprogramación. Este partido, que reúne a dos de los equipos más emblemáticos de Bogotá, promete ser un espectáculo deportivo que atraerá la atención de miles de aficionados en el estadio y a través de las transmisiones televisivas.

Con estas modificaciones, la Dimayor busca garantizar el desarrollo adecuado de la Liga BetPlay, aunque los cambios representan un reto tanto para los clubes como para los hinchas del fútbol colombiano.