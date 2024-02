Santiago Rojas espera patear tiros libres en Nacional: "Higuita me anima a hacerlo"

En la tarde de este domingo, 4 de febrero, la hinchada de Atlético Nacional pudo ver el debut del paraguayo Santiago Rojas en la victoria ante Águilas Doradas (3-0) por la Liga BetPlay 2024, que llegó desde Nacional (PAR) para reforzar el arco verdolaga. En sus primeros 90 minutos dejó buenas sensaciones y él mismo aseguró que está feliz con su llegada a Colombia.

“Muy contento, un balance muy positivo. Por la tranquilidad con la que jugué y manifesté al equipo. Gracias a Dios pudimos mantener el arco en cero (…) La contundencia que tuvimos en el primer tiempo nos permitió hacer nuestro juego y de poder estar bien parados en todas las líneas y poder transmitir desde atrás la seguridad al equipo”, dijo en diálogo de Blog Deportivo.

El portero confesó su admiración a José Luis Chilavert, el histórico golero paraguayo que es conocida a nivel mundial, que al igual espera demostrar sus aptitudes en el arco, pero no solo eso, sino que demostrar que gracias a su fuerte pegada también puede ser un gran cobrados de tiros libres: “Ya me dijo (Higuita) en varias prácticas que me anime a patear tiros libres o penales. Bueno estoy llegando recién y quiero ganarme la confianza del cuerpo técnico para pedir eso”.

Pero confesó que no podría practicar el mismo estilo que tenía René Higuita, aunque él mismo se la ha pedido y es salir hasta mitad de cancha con la pelota en los pies como lo hacía y por el que se ganó el apodo del ‘Loco’.

“Voy a aportar mucho. Siempre le pido a los jugadores que son rápidos en la delantera que se desmarquen para yo mandarla ahí. Se vio un equipo más contundente y espero poder aportar lo mío en los contragolpes”, dijo el portero Santiago Rojas en diálogo con Blog Deportivo.