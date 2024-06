Técnico de Llaneros y la cábala que no le falló para ser campeón del Toreno BetPlay

La segunda división del fútbol colombiano tiene un nuevo campeón y es Llaneros, que se llevó el título del Torneo BetPlay luego de la emocionante definición en penales contra Orsomarso. Una de las acciones más curiosas en la tanda desde el punto blanco fue la actitud del entrenador Martín Cardetti, quien le dio la espalda a los cobros para no mirarlos.

El conversación con Blog Deportivo, el argentino Cardetti confesó que lo hizo por nervios y también por cábala para estar cada vez más cerca de cumplir el objetivo de llegar a primera división.

"Nunca los miro, ni cuando es fase regular tampoco. No me gusta mirar los penales, entonces siempre miro para otro lado. Bueno, ayer más que nunca, porque era la definición, pero no me imaginé que iba a haber tantas cámaras enfocando", dijo en Blu Radio.

Cardetti también explicó que su rechazo a mirar los cobros desde el punto blanco de penal proviene desde sus tiempos como jugador.

Llaneros, campeón segunda división Foto: Dimayor

Partido emocionante

Llaneros alcanzó a estar en desventaja 0-2 en la final de vuelta y en los últimos minutos del partido logró igualar la serie. Por lo que el entrenador reconoció que fueron momentos de mucha preocupación, pero, por fortuna, lograron descontar en el 76 y luego empatar en el 88.

"Por suerte hicimos el primer gol. Lo hicimos en seguida después de ellos. Ahí volvió un poquito esa confianza y el equipo ahí se concentró un poquito más, se animó un poco más después del primer gol y ya fue todo nuestro y le pudimos hacer el gol", añadió.

Cardetti también reconoció que no estuvo de acuerdo con el tiempo de reposición del segundo tiempo, opinión que tres minutos fueron pocos por las faltas, cambios y la celebración de los goles.

"Nosotros veníamos con el envión anímico. Entonces me pareció que nos perjudicó un poco ahí, pero bueno, son decisiones arbitrales que hay que entender, que nosotros también reclamamos todo, no solamente nosotros, sino los jugadores, todo. Así que son decisiones que a veces tenemos que respetar un poquito más, pero el nerviosismo por la final se hace difícil", concluyó.