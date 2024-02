¿Teófilo Gutiérrez a Nacional? Esto es lo que se sabe de su posible llegada

Luego de que Junior de Barranquilla anunciara que el jugador Teófilo Gutiérrez no se uniría al cuadro tiburón, el jugador quedó libre durante las últimas semanas. Sin embargo, ha crecido un rumor de que el delantero podría unirse a Atlético Nacional ante la necesidad del equipo de tener un refuerzo extra en la zona de ataque.

"Cuando llegue el momento en que el jugador considere su retiro, estamos dispuestos a acompañarlo en organizar un gran partido de despedida con todas las figuras rojiblancas y expresarle así el merecido reconocimiento a una brillante carrera en Junior", fueron las palabras del equipo barranquillero.

El equipo deportivo de Blog Deportivo investigó sobre este rumor y que tan cierta es la posibilidad de que el atacante se vista de verdolaga en los próximos días. De acuerdo a Favio Poveda y JJ Osorio, no existe tal negociación entre ambas partes y no se entiende de dónde salió dicho rumor a la luz, pues el jugador no tiene nivel de juego desde el año pasado.

A esa idea llegó el refuerzo por parte de Juan José Buscalia, quien consultó sobre esto y sí se ofreció al jugador al cuadro antioqueño, pero el club no tiene ningún interés en el jugador en especial porque "no quiere dañar el camerino", sumado a que el futbolista no entra en el proyecto del equipo del que se ha hablado en las últimas semanas.

Publicidad

A sus 38 años, Teófilo Gutiérrez es conocido internacionalmente por su amplia experiencia, en especial por su etapa con River Plate cuando se metió en el corazón de los hinchas del cuadro millonario. El barranquillero, conocido como el perfume, jugó en la Copa del Mundo de Brasil en 2014 con el mando de José Néstor Pékerman siendo figura de la Selección Colombia en ese momento. Además, participó en dos copas América.