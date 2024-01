¿Wilmar Roldán, beneficiado entre los árbitros colombianos? No asistió a importante prueba

El árbitro colombiano Wilmar Roldán está en el centro de la polémica por el supuesto beneficio que recibió recientemente en las pruebas físicas que se realizaron en Cali para evaluar el panel de jueces que integrarán el fútbol colombiano en el 2024, pues el reconocido árbitro, considerado el mejor del país, no estuvo presente.

Las críticas llegaron porque, al parecer, sí estuvieron otros árbitros que también tienen escarapela FIFA, pero no Wilmar Roldán, quien, probablemente, sí se presente la próxima semana a las pruebas de la Conmebol.

La ausencia de Wilmar Roldán en las pruebas locales ha generado diferentes reacciones por parte de personas que han estado cerca del arbitraje colombiano.

Vale recordar que, por ahora, la Comisión de Árbitros no se ha pronunciado al respecto o desmentido la información.

Reacciones a presunto beneficio a Wilmar Roldán

El exárbitro Wilmer Barahona manifestó que desconoce porqué no estuvo presente Roldán en la capital del Valle del Cauca e incluso a preguntado a diferentes personas, pero no ha encontrado una respuesta.

"Es algo bastante preocupante. Ya sabemos que Wilmar Roldán le habla al oído a Ímer Machado y se conoce que tiene mucho poder en el arbitraje colombiano, en la parte de designaciones y administrativa, pero tampoco es para que no presente una prueba física, que es un requisito importante y no haya un motivo para que no la haya presentado. Es algo preocupante, que un árbitro tome la decisión si presenta una prueba o no", manifestó el analista arbitral.

Por su parte, el analista José Borda manifestó que lo hecho por Wilmar Roldán deja un sin sabor en el fútbol colombiano, pues es quien debe dar ejemplo en el país.

"La Comisión Arbitral manifiesta que si un árbitro no está en condiciones, debe informarlo previamente. Él solo hace esto en Colombia, no creo que en Conmebol o en FIFA lo puede hacer y no tenga una repercusión en su carrera", dijo Borda.

También señaló que si el caso hubiera ocurrido con otro árbitro en Colombia, "lo paran mínimo cuatro meses".

