Wilson Morelo, en medio de críticas al club, se va de Santa Fe: este sería su nuevo equipo

Las directivas de Santa Fe están activas y con la llegada del técnico Hubert Bodhert ya se adelanta el plan de trabajo del cuadro cardenal. El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, sigue negociando los jugadores que llegarán este semestre para afrontar el campeonato y la Copa Betplay.

Al margen de la llegada de jugadores, una salida tiene molesta y descontenta a la hinchada del equipo rojo de la capital: la del delantero cordobés de 36 años Wilson Morelo, quien además de ser referente del club es uno ídolo de la parcial albirroja, pues ha marcado importantes goles para la institución en torneos internacionales y ha hecho impresionantes presentaciones en los torneos locales.

Por eso, la afición santafereña no entiende cómo desvinculan a un jugador de las condiciones del monteriano, pues, si bien no tuvo una temporada regular con el equipo cardenal, no tuvo los minutos suficientes para marcar diferencia.

Los hinchas del primer campeón del fútbol colombiano rechazaron la salida de Wilson Morelo del equipo y culparon a su presidente, Eduardo Méndez de administrar mal a la institución santafereña.

Wilson Morelo ha vestido las camisetas de Bajo Cauca, Envigado, Millonarios, América, Atlético Huila, Deportes Tolima, La Equidad, Monterrey (México), Dorados de Sinaloa (México), Pachuca (México), Everton (Chile), Santa Fe y Colón (Argentina) y la mayoría de equipos dejó su huella goleadora.

Siendo un jugador con impresionantes capacidades técnicas, no es raro que varios equipos le hayan coqueteado y aunque se rumora que Águilas Doradas ha demostrado un gran interés por el goleador oriundo de Monteria, la llegada de Wilson Morelo al equipo antioqueño aún no se hace oficial.

Por el momento no se conocen declaraciones del delantero y aun no afirma o desmiente su llegada a Águilas Doradas, de ser así, sería una baja importante del equipo cardenal para este semestre. Morelo marcó con Santa Fe 94 goles que lo dejan como uno de los goleadores del equipo en toda su historia e ídolo, pues muchos recuerdan su importante aporte para lograr la octava estrella y lo Copa Sudamericana, sin duda quedó graduado como leyenda.

