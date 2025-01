A Falcao lo quiere un histórico de Argentina: detalle en redes sociales aumenta el rumor

Ya comenzaron a aparecer los pretendientes para contar con el delantero colombiano Radamel Falcao García, quien no pudo seguir viviendo el sueño en Millonarios por cuestiones relacionadas al impuesto al patrimonio.

Blog Deportivo conoció detalles del revuelo en la escena del fútbol argentino gira a la posible llegada de Radamel Falcao García a un reconocido equipo de Rosario.



¿Qué equipo argentino quiere a Falcao?

Se trata de Newell’s Old Boys que ha reiterado el interés en contar con Falcao, algo que ha resonado particularmente entre los hinchas de River Plate, quienes disfrutaron el inicio goleador del tigre. Además, hay un detalle que ilusiona a los hinchas.

Publicidad

El periodista Juan José Buscalia informó en Blog deportivo que NOB, aunque no tiene el dinero para pagarle un contrato similar al que tenía en Millonarios, sí podría conseguir el dinero con otros patrocinadores, pues en el 2025 se harán elecciones en ese equipo.

Falcao es vinculado a NOB tras salir de Millonarios X: @Newells y @MillosFCoficial

"A mí lo que me dijeron desde Rosario es que si Falcao pretende cobrar el mismo dinero que en el último semestre en Millonarios que tiene que replantear y tiene que afinar los números porque para ellos no vale eso. Le van a ofrecer un muy buen contrato, pero no como el que le pagaba Millonarios, porque entienden que es lo lógico para un futbolista de 39 años", añadió el periodista argentino, quien también confirmó que el exjugador colombiano Carlos 'La Roca' Sánchez intentó convencer a Falcao de llegar a San Lorenzo, pero las arcas económicas de este equipo no alcanzan para hacer una propuesta formal al tigre.



El detalle que ilusiona a Newell’s Old Boys

En redes sociales, Keylor Navas publicó un video en el que se confirma su llegada al equipo de Rosario y llamó la atención que Falcao le dio 'me gusta' a la publicación en Instagram.

Vale recordar que el costarricense no fue compañero de Falcao en ningún equipo, por lo que se aumentan más los rumores de la posible llegada del tigre a este equipo y así compartir camerino con el exarquero del Real Madrid y PSG.



La segunda opción si Falcao no llega a NOB

Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, informó en el programa radial que, aunque Falcao es la primera opción para el equipo argentino, tienen un plan B. Se trata de un viejo conocido en el fútbol colombiano y quien viene de hacer historia en el Fluminenses de Brasil: Germán Ezequiel Cano.

Publicidad

Vale recordar que el delantero argentino no ha renovado su contrato con el Flu, por lo que podría ser una buena opción para darle una alegría a los aficionados de Newell’s Old Boys.

Aunque la liga en Argentina empieza este fin de semana, el periodo de contrataciones cierra hasta el 31 de enero, por lo que todavía hay tiempo para concretar el posible fichaje de Falcao a NOB, equipo del cual es hincha Lionel Messi.