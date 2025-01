Falcao no sigue, pero Millonarios ya piensa en concretar dos refuerzos

La hinchada de Millonarios recibió un duro golpe luego de que fuentes cercanas a las directivas del club embajador le confirmaran a Blu Radio que Falcao García no seguirá en el club al no llegar a un acuerdo, pues, aparentemente, no se concretaron los patrocinadores suficientes para respaldar la estadía del tigre a nivel de impuestos.

Sin embargo, Millonarios tiene que seguir y por eso ya piensa en dos jugadores para reforzar la plantilla de David González de cara a la Liga BetPlay 2025 y, por su puesto, la Copa Sudamericana.

Falcao cuando jugaba con Millonarios x: @MillosFCoficial

¿Dónde se reforzaría Millonarios?

Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, informó que las directivas están buscando dos refuerzos más para consolidar el proyecto deportivo luego de la salida de Falcao. Se trata de un extremo y un lateral.

"¿Qué viene para Millonarios? Está consiguiendo un lateral y buscando un extremo. Esas son las alternativas del conjunto azul. Las pretensiones que tienen inclusive no solo desde el mandato del anterior técnico Alberto Gamero, sino ahora con David González al frente de la institución", detalló el también director del Gol Caracol.

Por el momento no se conocen los nombres que estarían en la carpeta de los directivos del embajador para reforzar el equipo, pero se espera se confirmen pronto ya que Millonarios está a pocos días de debutar en la liga.

Vale recordar que Millonarios no ha confirmado ningún refuerzo para el 2025, lo que ha generado incertidumbre entre la hinchada, pues sus rivales directos sí lo han hecho y más que este año se jugará la fase previa de la Copa Sudamericana ante el Once Caldas.



¿Cuándo debuta Millonarios?

El primer partido oficial de Millonarios será por la jornada 1 de la Liga BetPlay. El conjunto azul oficiará de visitante ante Unión Magdalena este viernes, 24 de enero, desde las 8:10 de la noche en el estadio Sierra Nevada.

Millonarios será el equipo que le dé la bienvenida al ciclón, que logró el ascenso en el 2024 junto con Llaneros.