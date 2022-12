A ‘Popeye’ no le importa seguir matando, no le duele nada: María Jimena Duzán

La periodista María Jimena Duzán recordó a través de los micrófonos de Mundo BLU el atentado con un carro bomba al diario El Espectador. El 2 semtiembre de 1989, 135 kilos de dinamita destruyeron buena parte de las instalaciones del diario.

Además, opinó sobre la salida de Jhon Jairo Velásquez, alias ‘Popeye’, el jefe de sicarios de Pablo Escobar que quedó en libertad después de 24 años de prisión.

“Lo que me pasa con ‘Popeye’ no me pasa con personas que han tenido que ver con el narcotráfico. No le veo que se haya arrepentido, cuando él habla, me impacta, parece una máquina. Él perdió su capacidad de sentir, de pensar y eso me aterra. Hoy, desde donde esté, debe estar montando su empresa criminal. A ese señor no le importa seguir matando, no le duele nada”, aseguró la periodista.

“La guerra le quitó la capacidad de ser humano. Me impacta cuando va contando cosas y va saltando de una muerte a otra sin siquiera pellizcarse. Es como si le hubieran quitado al alma y esas personas son las más peligrosas para sociedad”, agregó.

“Cuando uno ejerce periodismo el peligro de perder la vida es inminente”

“Recuerdo ese día como un día que se partió en dos. Mi vida y la de todos los que estábamos trabajando en el periódico. Ni siquiera con el asesinato de Guillermo Cano nos dimos cuenta que la pelea era grande y nos querían destruir a todos”, dijo la columnista de la Revista Semana.

Además, dijo que el peligro de hacer periodismo, en medio de la guerra que han tenido que cubrir, es investigar sin llegar a pensar en las dimensiones que puede tener. “Cuando uno ejerce periodismo, en un país en guerra, el peligro de perder la vida es inminente, es un drama que uno tiene que vivir”.