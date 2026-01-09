Por resistirse al robo de su camioneta, hombre recibió 8 disparos en el norte de Bogotá

Un nuevo hecho violento relacionado con la inseguridad se registró en el norte de Bogotá, donde un hombre de 35 años resultó gravemente herido tras ser atacado con arma de fuego durante un robo. La víctima permanece bajo pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones.

El caso ocurrió en las últimas horas en el barrio Cantalejo, sector de Britalia, en la localidad de Suba. De acuerdo con la información conocida, el hombre fue interceptado cuando se movilizaba junto a su familia en una camioneta de alta gama. En ese momento, cuatro delincuentes que se desplazaban en otro vehículo los abordaron de manera violenta.

Según el reporte preliminar, los asaltantes intimidaron a las víctimas con armas de fuego con el objetivo de robar el vehículo. Durante el asalto, el conductor se habría resistido, lo que desencadenó el ataque. Los agresores le dispararon en al menos ocho ocasiones, dejándolo gravemente herido en el lugar.

De los impactos recibidos, tres proyectiles quedaron alojados en la cabeza del hombre, lo que obligó a su traslado inmediato a un centro asistencial, donde permanece internado bajo estricta observación médica.



Tras el ataque, los responsables huyeron del sector llevándose la camioneta, varios objetos personales de la familia y, según se informó, incluso la mascota que los acompañaba.

El ataque se registró en Cantalejo, un barrio ubicado en el noroccidente de Bogotá, dentro de la localidad 11 de Suba y perteneciente a la UPZ 18 de Britalia. Este sector limita al norte con la calle 163, al sur con la calle 159 y la zona de Mazurén, al occidente con el barrio Gilmar y al oriente con áreas cercanas al Country Club.