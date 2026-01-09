En vivo
Por resistirse al robo de su camioneta, hombre recibió 8 disparos en el norte de Bogotá

Por resistirse al robo de su camioneta, hombre recibió 8 disparos en el norte de Bogotá

De los impactos recibidos, tres proyectiles quedaron alojados en la cabeza del hombre.

