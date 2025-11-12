A sietes meses del Mundial, este futbolista no haría parte de la lista de Colombia

Aún faltan sietes meses para que comience el Mundial 2026 y, lamentablemente, Néstor Lorenzo y la Selección Colombia recibieron una mala noticia y fue la baja de una pieza clave en el proceso del entrenador argentino debido a una fuerte lesión que vivió en su último partido de liga local.

“Cruz Azul informa que, después de realizar estudios de imagen, se pudo confirmar que nuestro jugador Kevin Mier presenta una fractura en la tibia de la pierna derecha, ocasionada por la entrada de parte del jugador Adalberto Carrasquilla en el partido de la última jornada”, confirmó el cuadro mexicano sobre el futuro del portero colombiano.

En ese orden de ideas, Mier será sometido a un procedimiento quirúrgico y su alta médica podría variar; de hecho, según expertos, el golero podría estar de baja entre cuatro y seis meses en total, por lo tanto, su llegada a la Selección Colombia para el Mundial se encuentra en vilo.

“El interés superior de todos quienes integramos la Liga MX debe ser el de proteger la integridad de sus mejores activos: los futbolistas”, puntualizó.



Kevin Mier // Foto: Cruz Azul

¿Cuál fue la falta que lesionó a Kevin Mier?

Durante la derrota 3-2 de Cruz Azul en la Liga MX, el portero de 24 años salió en camilla tras recibir una fuerte falta por parte del delantero panameño Adalberto Carrasquilla, que atacó directamente la pierna del colombiano y le lesionó la tibia de la pierna.

El futbolista pidió disculpas y aseguró que nunca quiso hacerle daño al colombiano, sin embargo, su actitud causó molestia en los hinchas de Cruz Azul y en seguidores de la Selección Colombia.

🇲🇽



Kevin Mier🇨🇴 sufrió fractura en la tibia y será baja por varios meses.



Cruz Azul solicitará la inhabilitación de Adalberto Carrasquilla🇵🇦



pic.twitter.com/93PEya8BSv — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) November 10, 2025

Los números de Kevin Mier con la Selección Colombia

El camino del portero antioqueño y la tricolor comenzó hace poco, justamente, en las Eliminatorias Sudamericanas en donde fue el titular de los últimos partidos del equipo y era el golero de mayor proyección para Néstor Lorenzo, pensando en el cambio generacional de Camilo Vargas y Álvaro Montero.