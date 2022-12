Abuelo de Messi no descarta que su nieto se tome un descanso de la Selección

El abuelo de Lionel Messi, Antonio Cuccitini, expresó que cabe la posibilidad de que su nieto se tome un descanso y no represente a la Argentina en lo que resta de 2015.

Publicidad

"Algo de eso hay; en el Barça triunfa y con Argentina no va. Los últimos tres partidos estuvo mal y estuvo flojo", enfatizó "don Antonio", en declaraciones a Radio Casilda de Santa Fe, tras las críticas contra el barcelonista en Argentina tras la derrota ante Chile en la final de la Copa América.

"No se puede ganar todo, demasiado lo que ha hecho. Prácticamente no le dan pases, no le tienen en cuenta y no sé....", se quejó el abuelo del astro argentino.

Publicidad

"Ponen jugadores que no tendrían que poner y dejan en el banco a los que se entienden mejor. Para mí, Tevez tendría que jugar", criticó.

Publicidad

Por su parte, Antonella Rocuzzo, la mujer de Lionel Messi que está embarazada de 27 semanas, continúa internada en el Hospital Español de Rosario, donde fue ingresada ayer por una infección urinaria que no compromete su embarazo de cinco meses.

"Está todo bien, por suerte lo más difícil ya pasó", declaró el azulgrana anoche al salir del centro de salud, ubicado al sur de la ciudad rosarina.

Publicidad

Lionel Messi y su familia pasan unos días de descanso en la localidad de Arroyo Seco, ubicada a 32 kilómetros de Rosario, previo a su regreso a Europa, donde completarán sus vacaciones antes de que el jugador se sume a la plantilla del Barcelona.

Publicidad

EFE