Adele bate récords de venta con su disco "25"

El último disco de la cantante británica Adele "25" bate récords con la venta de la aplastante cifra de 3,38 millones de copias en su primera semana en el mercado estadounidense, según la consultora Nielsen Music.



La estrella británica estableció así un nuevo récord de copias vendidas en una semana de un álbum desde que Nielsen comenzó a registrar las ventas en 1991, informó esta compañía la noche del sábado. (Lea además: Adele ganó millones de dólares sin producir un disco en cuatro años )



También es el primer álbum en la historia de Nielsen en vender más de tres millones de copias en una semana.



Con estas cifras, Adele supera los 2,42 millones de copias que vendió en 2000 "No Strings Attached" de NSYNC, el grupo liderado por Justin Timberlake.



"25" es el primer trabajo que Adele saca en cuatro años desde "21", que se convirtió en el más vendido en Estados Unidos durante dos años seguidos y el más exitoso del siglo en Reino Unido.



En él vuelve a ofrecer baladas que hablan de amores frustrados como "Hello", un tema que no deja de sonar en las radios de todo el mundo.



El álbum, que se lanzó el 20 de noviembre, no ha sido difundido en streaming y el seguimiento de las ventas se realizó hasta el 26 de noviembre, justo antes del Black Friday.



Adele también supera los dos discos más vendidos de la era digital: "The Eminem Show" de Eminem en 2002 y "1989" de Taylor Swift el año pasado.



Se espera que Adele también establezca un nuevo récord en Gran Bretaña, donde "25" ha vendido ya 538.000 copias en sus primeros tres días.



La mejor marca británica la tienen todavía los roqueros de Oasis, cuyo disco "Be Here Now" alcanzó los 696.000 ejemplares en la primera semana en 1997.