Adele supera increíble récord del surcoreano PSY

Publicidad

"Hello", una balada que acabó con los cuatro años de silencio musical de la artista británica, entró al exclusivo club de las 1.000 millones de visitas el lunes, 88 días después de su lanzamiento. (Lea también: Exnovio de Adele publica fotos íntimas de la cantante )

De esta forma, rompió el récord de velocidad del surcoreano Psy y su canción "Gangnam Style", quien con aquel paso de jinete a caballo alcanzó las 1.000 millones de vistas en 2012 luego de 160 días.

Publicidad

Publicidad

No obstante, "Hello" aún está lejos de llegar al total de reproducciones de "Gangnam Style". La canción de Psy registraba hasta este martes las 2.500 millones de vistas, casi 1.000 millones más que su competidor más cercano, la estrella del pop Taylor Swift, con su "Blank Space".

Publicidad

"Hello" obtuvo beneficios en la cantidad de reproducciones al salir un mes antes del lanzamiento del disco completo, "25".

Publicidad

Y "25" fue el álbum que se vendió más rápidamente en la historia de Estados Unidos y Gran Bretaña. En ambos países lideró las ventas de 2015, aún cuando se lanzó a fines de noviembre.

Solo 18 videos alcanzaron las 1.000 millones de vistas en Youtube, cuyo dueño es Google, y todos corresponden a videos profesionales con excepción de dos: un episodio de la animación infantil rusa "Masha and the Bear" y la recopilación de canciones infantiles creada por educadores británicos, "Little Baby Bum".