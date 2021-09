América no podrá inscribir jugadores como sanción por caso Carrascal: presidente del club habló

Mauricio Romero, presidente del América de Cali, pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para hablar sobre el caso del jugador Rafael Carrascal y la decisión de la Federación Colombiana de Fútbol de sancionarlo con una multa de 460 millones de pesos que le debe pagar al Tolima por incumplimiento de contrato.

Además de la sanción a Carrascal y su sanción por un mes en competencias locales, el América no podrá inscribir jugadores para el próximo torneo de liga colombiana. Ante esto, Romero dijo que acatan “respetuosamente la decisión, esperamos solucionar este asunto y que quede finiquitado para nosotros”.

“La sanción es para el segundo semestre de 2022, poder hacer inscripciones para la primera ventana del año, pero esto nos obliga a hacer una planeación distinta, tendremos que contratar únicamente ahí, tenemos que ser muy cuidadosos para no cometer errores”, explicó.

“Este fallo no tiene posibilidad de apelación, sí de anulación, pero en este caso no lo vamos a hacer, por el momento lo que está firme es este fallo, en 15 días tendremos que cumplir con la sanción económica”, agregó.

Al respecto, Luis Serrano, abogado del Deportes Tolima, se refirió al fallo del caso Carrascal y no dudó en demostrar su decepción.

“La verdad no me gustó el laudo, pero es algo a lo que nos enfrentábamos, es respetable, pero no estamos contentos con la decisión tomada”, dijo.

Serrano afirmó que todavía no han tomado la decisión de ir al TAS y que lo consultará con el presidente de la institución. Además, expresó que el América es quien le tendría que responder al Tolima.

Por último, el abogado señaló que el jugador deberá pagar la sanción de un mes cuando regrese a un club de la liga colombiana y no en Paraguay, donde milita actualmente.

Sin embargo, expresó que “la sanción es solo de cuatro fechas (un mes) y el contrato era de tres años y faltaba todavía año y medio por cumplirse, estamos muy tristes con esta decisión, pero la respetamos en estricto derecho”.

