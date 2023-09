Ana María Guzmán aprovechó su llega al Bayer Múnich para dar a conocer su fundación: “Una chimba”

El Bayern Múnich, uno de los clubes más prestigiosos de la Bundesliga, anunció oficialmente la incorporación de Ana María Guzmán , una destacada lateral de tan solo 18 años, originaria de Mistrató en el departamento de Risaralda en Colombia. La noticia alegró al mundo del fútbol femenino y generó una ola de admiración y un gran entusiasmo en el país.

Ana María Guzmán, conocida por su talento innato en el campo, no pudo ocultar su alegría y emoción al unirse a las filas del club alemán. El anuncio de su fichaje se realizó de manera espectacular, con bombos y platillos, reflejando la importancia que el Bayern Múnich le otorga a esta prometedora jugadora.

La futbolista colombiana publicó en su cuenta de Instagram un sentido mensaje agradeciéndole a su mamá y sus seres queridos más cercanos por apoyarla siempre. Además anunció la creación de su nuevo proyecto “Mona Guzmán Foundation”.

“Y en este lindo día, aprovecho la oportunidad para comprometerme con toda la juventud de mi país quien vive en sectores de bajos recursos a crear oportunidades que les cambie la vida. Por lo cual, anunció el lanzamiento de mi fundación “Mona Guzmán Foundation” donde apoyaremos a estos jóvenes con programas de educación de inglés para que aprendan este importante idioma a la perfección y con este, eleven sus oportunidades laborales en un futuro”, señaló en el post.

Ana María Guzmán, nueva jugadora del Bayer Múnich. Foto: página web Bayer Múnich.

Insistió en que su iniciativa busca mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes y agrego "Por ahora me despido con este mensaje para toda la juventud de Colombia y el mundo: No existe ninguna meta que no se pueda alcanzar cuando se tiene ética, ganas de trabajar fuerte, honestidad, humildad y perseverancia"

Por supuesto, las palabras de sus seguidores no se hicieron esperar y le enviaron mensajes de admiración y mucho amor. La publicación alcanzó más de 1000.000 ‘Me Gusta’ y miles de comentarios.

El traspaso de Guzmán desde el Deportivo Pereira, su club de origen, ha sido un motivo de gran orgullo para el fútbol colombiano. Carlos Osorio, el director técnico del Deportivo Pereira, expresó su felicidad por la oportunidad que Ana María ha conseguido en el fútbol europeo. Su llegada al Bayern Múnich representa un hito en su joven carrera y una inspiración para las jugadoras de fútbol en Colombia.

Ana María Guzmán, jugadora del Bayern Munich. Foto: página web Bayern Munich.

El anuncio del fichaje de Ana María Guzmán generó mensajes de felicitaciones y buenos deseos tanto de la comunidad futbolística como de los aficionados colombianos. La expectativa por su desempeño en el Bayern Múnich es alta, y todos esperan que esta joven promesa continúe brillando en el ámbito internacional, representando dignamente a Colombia en el escenario deportivo europeo.

