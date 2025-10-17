En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protestas en Bogotá
Salvatore Mancuso
Regasificadora de Cartagena

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Árbitro colombiano dirigirá semifinal de la Copa Sudamericana; no es Roldán

Árbitro colombiano dirigirá semifinal de la Copa Sudamericana; no es Roldán

El partido se disputará el próximo 21 de octubre en Ecuador. Conozca aquí los detalles de esta semifinal, así como el partido de vuelta.

Fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024.jpg
Fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024 //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este viernes la designación de árbitros de Colombia y Brasil para los partidos de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, que se disputarán la próxima semana.

El organismo regional informó que el partido entre el ecuatoriano Independiente del Valle y el brasileño Atlético Mineiro, que se medirán el siguiente martes en el estadio Banco Guayaquil de Quito, será arbitrado por el colombiano Carlos Betancur, asistido por sus compatriotas Richard Ortiz y Miguel Roldán.

Carlos Betancur, árbitro colombiano en torneo Conmebol
Carlos Betancur, árbitro colombiano en torneo Conmebol
Foto: AFP

El duelo entre la Universidad de Chile y el Lanús argentino tendrá como juez al brasileño Anderson Daronco, acompañado por Danilo Manis y Bruno Boschilia, también de Brasil.

El partido se diputará el jueves 23 en el estadio Nacional Julio Martínez, de Santiago.

El encuentro de vuelta Atlético Mineiro-Independiente del Valle se jugará el 28 de octubre y el Lanús-U de Chile, el día 30.

Lea también:

  1. Hallan sin vida a abogada en una lavadora
    Hallan sin vida a abogada en una lavadora
    Foto: redes sociales
    Mundo

    Hallan sin vida a abogada en una lavadora; su hija es la principal sospechosa

  2. BeFunky-collage (9).jpg
    Turismo

    La isla cerca de Cartagena que recibió reconocimiento único en Colombia

  3. Shakira.jpg
    Shakira //
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Shakira anuncia edición especial en Spotify acompañada de Béele y Ed Sheeran

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Copa Sudamericana

Conmebol

Publicidad

Publicidad

Publicidad