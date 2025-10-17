Hallan sin vida a abogada en una lavadora; su hija es la principal sospechosa

Un impactante crimen ha causado conmoción en Guayaquil, Ecuador, luego de que se encontrara el cuerpo de Martha Cecilia Solís, una abogada de 47 años, dentro de su propia vivienda. Sin embargo, lo que más ha generado controversia es quién estaría detrás del brutal asesinato.

El atroz hallazgo ocurrió en un apartamento del sector Sauces 9, en el norte de Guayaquil. La mujer fue descuartizada y su cuerpo fue hallado dentro de una lavadora.

Solís había sido reportada como desaparecida desde el pasado 5 de octubre, luego de salir a atender a un cliente y no regresar. Las investigaciones apuntan a que su propia hija, identificada como Andreina S., de 32 años, podría estar involucrada en el crimen.

Según el testimonio de uno de los hijos de la víctima, él intentó ingresar a la casa de su madre, donde vivía junto a su hermana, pero la joven no le permitió el acceso, lo que levantó sospechas entre los familiares.



“Se presume que la hija tuvo algo que ver, porque cuando el hermano fue a visitarla al domicilio, ella no le permitió ingresar. La hija es la única persona que vivía con la hoy occisa. Se sigue una línea investigativa para determinar si existen más personas que pudieron estar involucradas en este hecho”, señaló el teniente coronel Jairo Urbano, luego de que los familiares interpusieran la denuncia.

Andreina S. ya fue aprehendida por las autoridades mientras avanzan las investigaciones pertinentes. Se confirmó además que es la principal sospechosa del crimen. Durante el operativo, los agentes hallaron una sierra eléctrica y siete cuchillos en la vivienda.

“Se escuchaba de tarde y de mañana una amoladora, pero nadie se imaginaba lo que estaba pasando. Dicen que el hijo la andaba buscando y que los vecinos vieron al esposo de la ahora fallecida bajando del apartamento”, relató un vecino de la zona.