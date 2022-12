Arsenal pierde en su visita al Dinamo Zagreb por Champions League

El arquero de la Selección Colombia, David Ospina, salió como titular con el Arsenal para enfrentar en condición de visitante al Dinamo de Zagreb.

La mala noticia radica en que el Arsenal perdió ante el Dinamo de Zagreb por 2-1, con un gol para los croatas marcado por el chileno Junior Fernándes, en partido correspondiente al grupo F de la Liga de Campeones.

Los croatas se adelantaron en el marcador con un tanto en contra de Alex Oxlade-Charmberlain, en una jugada desafortunada, ya que el disparo del Josip Pivaric fue detenido por el colombiano David Ospina, pero el rechace pegó en su compañero y se coló en la portería.

El Arsenal, además, jugó 50 minutos con un hombre menos por la expulsión, por doble tarjeta amarilla, del delantero francés Olivier Giroud (40).

Ya en inferioridad, la puntilla para el Arsenal llegó en la segunda parte, en un córner lanzado por el portugués Paulo Machado que remató con la cabeza, adelantándose a la defensa inglesa, el chileno Junior Fernándes.

El equipo londinense, no obstante, no se dio por vencido y redujo diferencias por medio de Theo Walcott, que batió al portero tras una rápida internada por la izquierda (79), pero ya no tuvo tiempo para más.

"No es la manera como queríamos empezar la competición", admitió el técnico Gunner Arsene Wenger tras el partido.

"Aún nos quedan muchos partidos. Tenemos que concentrarnos en ganar el próximo partido en casa y estoy seguro que derrotaremos al Dinamo en nuestro estadio", añadió el entrenador francés.