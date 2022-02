Así quedó la tabla de posiciones de la liga colombiana tras la fecha 4

Luego de finalizada la jornada 4 del primer semestre de la Liga colombiana , Jaguares de Córdoba se ubica, con 10 puntos, como único líder del torneo que este sábado comenzará, con el compromiso entre Envigado F.C. y Deportivo Cali, la quinta fecha.

El escolta más cerca del equipo de Montería es Deportes Tolima, que tras su triunfo ante Nacional en el más reciente juego, llegó a nueve puntos y se ubica en la segunda posición. Luego, con ocho unidades, aparecen Independiente Santa Fe y Once Caldas, que cerró la jornada 4 con triunfo (2-1) ante Independiente Medellín, octavo clasificado.

Atlético Nacional (5°) y América de Cali (6°), con siete puntos, y Atlético Junior (7°) con seis, completan el grupo de los ocho clasificados tras las primeras cuatro jornadas.

Así va la tabla de posiciones disputadas 4 fechas de la liga colombiana:

Tabla de posiciones de la liga colombiana, jugadas 4 fechas Foto: Captura de pantalla.

Tras las cuatro primeras fechas, Jaguares, Independiente Santa Fe y Once Caldas son los tres equipos que aún no conocen la derrota, mientras que Unión Magdalena, Pasto y La Equidad, son los únicos que no han ganado.