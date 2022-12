Atlético Nacional y América van por el tercer lugar en el Mundial de Clubes

El Atlético Nacional encara el domingo el partido por el tercer puesto del Mundial de Clubes ante el América con la meta de resarcirse de su dolorosa y sorprendente derrota en semifinales, mientras que los mexicanos ansían imponerse repitiendo las buenas sensaciones dejadas ante el Madrid.



El América no pudo con la larga racha invicta del Real Madrid y cayó por dos tantos de diferencia tras aguantar con el marcador a cero buena parte del partido, mientras que el Atlético Nacional sucumbió por 0 a 3 ante el Kashima Antlers nipón, equipo que participa como invitado del país anfitrión y revelación del torneo.



Los vencedores de la Copa Libertadores y los de la Liga de Campeones de la CONCACAF tienen ahora la oportunidad de marcharse de Japón logrando un puesto en el podio que les concedería el estatus de mejor equipo americano en este Mundial de Clubes de la FIFA.



Las "Águilas" y los "Verdolagas" se enfrentaron por última vez en los octavos de final de la Copa Sudamericana de 2005, en los que se impusieron los de Ciudad de México tras empatar a 3 en la ida y vencer por 1 a 4 en la vuelta.



"Nos tomamos este partido muy en serio y queremos terminar el torneo de la mejor forma posible, en el tercer puesto. Necesitamos mostrar más agresividad de la que tuvimos en la semifinal", señaló en técnico argentino del América, Ricardo La Volpe, en rueda de prensa.



Por su parte, Felipe Aguilar, defensa de los de Antioquia, afirmó que ambos clubes se juegan "su respeto y su dignidad", y añadió que su equipo "quiere recuperase del golpe" que encajó ante el Kashima Antlers.



No obstante, es probable que tanto La Volpe como Reinaldo Rueda -quien podría dirigir su último encuentro al frente de los colombianos- aprovechen para dar protagonismo a jugadores que no han tenido muchos minutos en el torneo y dejen de inicio en el banquillo a algunos de sus titulares habituales.



El tercer puesto sería el mejor registro logrado hasta ahora por los mexicanos en el Mundial de Clubes y una buena forma de festejar su centenario, mientras que para los colombianos sería un honorable colofón para su primera participación en el torneo en su formato actual.



Alineaciones probables:



América de México: Muñoz; Valdez, Alvarado, Álvarez, Pimentel; Sambueza, Ibarra, William Da Silva; Arroyo, Quintero y Romero.



Atlético Nacional: Armani; Bocanega, Aguilar, Henríquez, Díaz; Guerra, Uribe, Torres; Berrío, Mosquera y Borja.



Árbitro: Nawaf Shukralla (BAH).



Estadio: Internacional de Yokohama