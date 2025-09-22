Balón de Oro 2025: dónde ver el premio al mejor futbolista del año, ¿Lamine Yamal o Dembélé?

Este lunes, desde las 2:00 p.m. hora colombiana, el mundo del fútbol tendrá sus ojos puestos en París, donde se celebrará la gala del Balón de Oro 2025 en el teatro Chatelet. La ceremonia podrá seguirse en directo a través de distintos canales de YouTube oficiales y medios asociados.

El gran enigma gira en torno a quién se quedará con el premio más prestigioso del fútbol: Ousmane Dembélé (PSG) o Lamine Yamal (Barcelona).

Lamine Yamal, mejor jugador joven Foto: AFP

El pulso Dembélé – Yamal

Ousmane Dembélé (28 años) llega respaldado por los cuatro títulos del PSG, incluida la histórica Liga de Campeones, con un aporte decisivo de 35 goles y 16 asistencias. Sin embargo, algunos analistas creen que podría dividir votos con otros compañeros del club parisino, que logró ubicar a nueve futbolistas entre los 30 nominados.

BLU Radio. Ousmane Dembelé / Foto: AFP LLUIS GENE/AFP

Lamine Yamal (18 años), por su parte, registró 21 goles y 22 asistencias en la temporada y aunque se quedó a un paso de la Champions, su precocidad lo convierte en candidato a marcar una era. Para muchos, premiarlo ahora es ponerlo en la senda de los más grandes.



Otros premios en juego en ceremonia del Balón de Oro

La gala también entregará 11 galardones:



Balón de Oro femenino , con candidatas como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y la inglesa Alessia Russo.

, con candidatas como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y la inglesa Alessia Russo. Premio Kopa al mejor joven, donde Lamine Yamal busca repetir y compite con su compañero Pau Cubarsí y el francés Desiré Doué.

donde Lamine Yamal busca repetir y compite con su compañero Pau Cubarsí y el francés Desiré Doué. Trofeo Sócrates, que reconoce labor social.

que reconoce labor social. Premio Yashin al mejor portero, con nombres como Dibu Martínez, Thibaut Courtois y Cata Coll (categoría femenina).

con nombres como Dibu Martínez, Thibaut Courtois y Cata Coll (categoría femenina). Reconocimientos a los mejores entrenadores y clubes del año.

Pedri, Vinicius Jr. y Jude Bellingham

Antes de la revelación del “Top 10”, la organización publicó las posiciones del 11 al 30:



Vinicius Foto: AFP