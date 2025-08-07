Habrá cuota colombiana en el Balón de Oro 2025: esta es la lista de nominados

La espera terminó y la revista France Football dio a conocer la lista de nominados y nominadas para la gala del Balón de Oro 2025, que define quiénes fueron los mejores futbolistas del planeta en la última temporada por sus actuaciones individuales y, por supuesto, logros colectivos desde su influencia en el terreno de juego.

Por el lado masculino el debate gira entorno a Dembelé, Lamine Yamal, Cole Palmer, Nuno Mendes y Mbappé, que se perfilan como los favoritos al premio, pero, desafortunadamente, no hay ningún colombiano entre los 30 mejores, según la revista.

Sin embargo, sí habrá cuota colombiana y será gracias al fútbol femenino, pues, una vez más, Linda Caicedo hará parte de la gala 2025, esta vez nominada al premio Kopa como mejor futbolista sub-21 tras que, en 2023, se le escapara la posibilidad de quedarse con el Premio The Best de la FIFA.

Linda Caicedo Foto: EFE

Lista de nominadas al Balón de Oro 2025

Nominadas Balón de Oro Femenino

Sandy Baltimore

Barbra Banda

Aitana Bonmatí

Lucy Bronze

Klara Bühl

Mariona Caldentey

Sofia Cantore

Steph Catley

Temwa Chawinga

Melchie Dumornay

Emily Fox

Cristiana Girelli

Esther González

Caroline Graham Hansen

Hannah Hampton

Pernille Harder

Patri Guijarro

Amanda Gutiérrez

Lindsey Heaps

Chloe Kelly

Frida Leonhardsen-Maanum

Marta

Clara Mateo

Ewa Pajor

Claudia Pina

Alexia Putellas

Alessia Russo

Johanna Rytting Kaneryd

Caroline Weir

Leah Williamson

Aitana Bonmatí, mejor jugadora del mundo Foto: AFP

Nominadas Trofeo Kopa Femenino

Vicky López.

Linda Caicedo.

Michelle Agyemang.

Wieke Captein.

Claudia Martínez Ovando.

Los números de Linda Caicedo, ¿podrá ser ganadora?

Este fue su tercer año con la camiseta merengue. En esta temporada 2024/25 disputó un saldo de 23 partidos en donde anotó 9 goles y dio 8 asistencias en total, determinante en varios partidos que tuvo el equipo de Madrid.

Pero lo cierto es que sus “contrincantes” llegan mejor que ella y con mejores números, por ejemplo, Vicky López se quedó con la titular y obtuvo tres títulos. O Michelle Agyemang que se quedó con la Eurocopa Femenina.

Linda Caicedo Foto: AFP

Lista de nominados al Balón de Oro 2025

Nominados Balón de Oro Masculino

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Scott McTominay

Nuno Mendes

Joao Neves

Michael Olise

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Declan Rice

Fabián Ruiz

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Vinicius Jr.

Vitinha

Florian Wirtz

Lamine Yamal

Dembelé es uno de los candidatos a quedarse con el Balón de Oro en 2025 Foto: AFP

Nominados a mejor de entrenador

Antonio Conte (Napoli).

Luis Enrique (PSG).

Hansi Flick (FC Barcelona).

Enzo Maresca (Chelsea).

Arne Slot (Liverpool).

Luis Enrique Foto: AFP

Trofeo Kopa Masculino

Pau Cubarsí

Ayyoub Bouaddi

Désiré Doué

Estevao

Dean Huijsen

Myles Lewis-Skelly

Rodrigo Mora

Joao Neves

Lamine Yamal

Kenan Yildiz

Lamine Yamal, mejor jugador joven Foto: AFP

Nominados al mejor equipo del mundo

FC Barcelona.

Botafogo.

Chelsea.

Liverpool.

PSG.