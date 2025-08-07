Habrá cuota colombiana en el Balón de Oro 2025: esta es la lista de nominados

La espera terminó y la revista France Football dio a conocer la lista de nominados y nominadas para la gala del Balón de Oro 2025, que define quiénes fueron los mejores futbolistas del planeta en la última temporada por sus actuaciones individuales y, por supuesto, logros colectivos desde su influencia en el terreno de juego.
Por el lado masculino el debate gira entorno a Dembelé, Lamine Yamal, Cole Palmer, Nuno Mendes y Mbappé, que se perfilan como los favoritos al premio, pero, desafortunadamente, no hay ningún colombiano entre los 30 mejores, según la revista.
Sin embargo, sí habrá cuota colombiana y será gracias al fútbol femenino, pues, una vez más, Linda Caicedo hará parte de la gala 2025, esta vez nominada al premio Kopa como mejor futbolista sub-21 tras que, en 2023, se le escapara la posibilidad de quedarse con el Premio The Best de la FIFA.
Lista de nominadas al Balón de Oro 2025
Nominadas Balón de Oro Femenino
- Sandy Baltimore
- Barbra Banda
- Aitana Bonmatí
- Lucy Bronze
- Klara Bühl
- Mariona Caldentey
- Sofia Cantore
- Steph Catley
- Temwa Chawinga
- Melchie Dumornay
- Emily Fox
- Cristiana Girelli
- Esther González
- Caroline Graham Hansen
- Hannah Hampton
- Pernille Harder
- Patri Guijarro
- Amanda Gutiérrez
- Lindsey Heaps
- Chloe Kelly
- Frida Leonhardsen-Maanum
- Marta
- Clara Mateo
- Ewa Pajor
- Claudia Pina
- Alexia Putellas
- Alessia Russo
- Johanna Rytting Kaneryd
- Caroline Weir
- Leah Williamson
Nominadas Trofeo Kopa Femenino
- Vicky López.
- Linda Caicedo.
- Michelle Agyemang.
- Wieke Captein.
- Claudia Martínez Ovando.
Los números de Linda Caicedo, ¿podrá ser ganadora?
Este fue su tercer año con la camiseta merengue. En esta temporada 2024/25 disputó un saldo de 23 partidos en donde anotó 9 goles y dio 8 asistencias en total, determinante en varios partidos que tuvo el equipo de Madrid.
Pero lo cierto es que sus “contrincantes” llegan mejor que ella y con mejores números, por ejemplo, Vicky López se quedó con la titular y obtuvo tres títulos. O Michelle Agyemang que se quedó con la Eurocopa Femenina.
Lista de nominados al Balón de Oro 2025
Nominados Balón de Oro Masculino
- Jude Bellingham
- Ousmane Dembélé
- Gianluigi Donnarumma
- Désiré Doué
- Denzel Dumfries
- Serhou Guirassy
- Viktor Gyökeres
- Erling Haaland
- Achraf Hakimi
- Harry Kane
- Khvicha Kvaratskhelia
- Robert Lewandowski
- Alexis Mac Allister
- Lautaro Martínez
- Kylian Mbappé
- Scott McTominay
- Nuno Mendes
- Joao Neves
- Michael Olise
- Cole Palmer
- Pedri
- Raphinha
- Declan Rice
- Fabián Ruiz
- Mohamed Salah
- Virgil van Dijk
- Vinicius Jr.
- Vitinha
- Florian Wirtz
- Lamine Yamal
Nominados a mejor de entrenador
- Antonio Conte (Napoli).
- Luis Enrique (PSG).
- Hansi Flick (FC Barcelona).
- Enzo Maresca (Chelsea).
- Arne Slot (Liverpool).
Trofeo Kopa Masculino
- Pau Cubarsí
- Ayyoub Bouaddi
- Désiré Doué
- Estevao
- Dean Huijsen
- Myles Lewis-Skelly
- Rodrigo Mora
- Joao Neves
- Lamine Yamal
- Kenan Yildiz
Nominados al mejor equipo del mundo
- FC Barcelona.
- Botafogo.
- Chelsea.
- Liverpool.
- PSG.