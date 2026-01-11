Barcelona amplía su ventaja en el palmarés tras vencer 3-2 al Real Madrid: es su 16º título

El Barcelona logró este domingo, con la victoria ante el Real Madrid (3-2) en la final de la Supercopa de España en Yeda (Arabia Saudí), su 16º título de la competición, ampliando su ventaja en el palmarés histórico.

El doblete de Raphinha y el de Lewandowski le dieron el segundo título consecutivo del torneo a los de un Hansi Flick, que cuenta todas sus finales como entrenador por victorias -ocho entre Bayern Múnich y Barcelona-, mientras que deja a Xabi Alonso sin poder sumar su primer título como entrenador del Real Madrid.

Con la victoria este domingo igualó también el balance particular de títulos logrados en Arabia Saudí, con ediciones desde 2020 menos en 2021 debido a la pandemia del coronavirus: tres del Barcelona (2023, 2025 y 2026) y otros tres del Real Madrid (2020, 2022 y 2024).

Además, es la tercera final en Arabia Saudí que el Barcelona le gana al Real Madrid, ya que todos sus títulos han sido frente al equipo blanco.



𝗟𝗮𝗱𝗶𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗴𝗲𝗻𝘁𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻, 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗖𝘂𝗽 𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀. pic.twitter.com/qsVZ4QBeZI — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 11, 2026

Historial de la Supercopa

1982: Real Sociedad - Real Madrid (0-1 y 4-0)

1983: Barcelona - Athletic (3-1 y 0-1)

1984: Athletic (campeón Liga y Copa)

1985: Atlético Madrid - Barcelona (3-1 y 0-1)

1986: No se disputó (.)

1987: No se disputó (.)

1988: Real Madrid - Barcelona (2-0 y 1-2)

1989: Real Madrid (ganador Liga y Copa)

1990: Real Madrid - Barcelona (1-0 y 4-1)

1991: Barcelona - Atlético (0-1 y 1-1)

1992: Barcelona - Atlético (3-1 y 1-2)

1993: Real Madrid - Barcelona (3-1 y 1-1)

1994: Barcelona - Zaragoza (0-2 y 4-5)

1995: Deportivo - Real Madrid (3-0 y 2-1)

1996: Barcelona - Atlético (5-2 y 1-3)

1997: Real Madrid - Barcelona (1-2 y 4-1)

1998: Mallorca - Barcelona (2-1 y 1-0)

1999: Valencia - Barcelona (1-0 y 3-3)

2000: Deportivo - Espanyol (0-0 y 2-0)

2001: Real Madrid - Zaragoza (1-1 y 3-0)

2002: Deportivo - Valencia (3-0 y 1-0)

2003: Real Madrid - Mallorca (2-1 y 3-0)

2004: Zaragoza - Valencia (1-0 y 1-3)

2005: Barcelona - Betis (0-3 y 1-2)

2006: Barcelona - Espanyol (0-1 y 3-0)

2007: Sevilla - Real Madrid (1-0 y 3-5)

2008: Real Madrid - Valencia (3-2 y 4-2)

2009: Barcelona - Athletic (1-2 y 3-0)

2010: Barcelona - Sevilla (3-1 y 4-0)

2011: Barcelona - Real Madrid (2-2 y 3-2)

2012: Real Madrid - Barcelona (3-2 y 2-1)

2013: Barcelona - Atlético (1-1 y 0-0)

2014: Atlético - Real Madrid (1-1 y 1-0)

2015: Athletic - Barcelona (4-0 y 1-1)

2016: Barcelona - Sevilla (0-2 y 3-0)

2017: Real Madrid - Barcelona (1-3 y 2-0)

2018: Barcelona - Sevilla (2-1)

Sistema fase final:



2020: Real Madrid - At. Madrid (0-0), penaltis 4-1

2021: Athletic - Barcelona (3-2)

2022: Real Madrid - Athletic (2-0)

2023: Barcelona - Real Madrid (3-1)

2024: Real Madrid - Barcelona (4-1)

2025: Barcelona - Real Madrid (5-2)

2026: Barcelona - Real Madrid (3-2)

En 1986 el Real Madrid y el Zaragoza no llegaron a acuerdo de fechas

En 1987 el Real Madrid y la Real Sociedad no llegaron a acuerdo de fechas.



Palmarés