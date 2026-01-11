En vivo
Barcelona amplía su ventaja en el palmarés tras vencer 3-2 al Real Madrid: es su 16º título

Barcelona amplía su ventaja en el palmarés tras vencer 3-2 al Real Madrid: es su 16º título

El Barcelona logró este domingo, con la victoria ante el Real Madrid (3-2) en la final de la Supercopa de España en Yeda (Arabia Saudí), su 16º título de la competición, ampliando su ventaja en el palmarés histórico.

barcelona campeón.jpg
El Barcelona es campeón de la Supercopa de España.
Foto: EFE.
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de ene, 2026

