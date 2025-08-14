Batalla campal en estadio de Brasil en Copa Sudamericana: argentinos fueron agredidos

Mientras en la cancha del Belo Horizonte Atlético Mineiro remontaba la serie a Godoy Cruz y se acercaba a la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana, en la tribuna se registraban hechos de violencia en donde tuvo que intervenir la Policía de Brasil para auxiliar a hinchas del cuadro argentino, que viajaron a acompañar a su equipo.

Si bien se desconoce qué originó esta pelea en la tribuna, entre logística e hinchas, se conocieron algunos videos en donde las personas de Brasil arrinconan a algunos argentinos y comienzan a golpearlos salvajemente, se ve cómo le pegan patadas y puños, mientras las autoridades intentan detenerlos.

LOCURA DE LA POLICÍA BRASILEÑA



🙅🏻‍♂️ Así le pegaron a los hinchas de Godoy Cruz tras el final del encuentro frente a Atlético Mineiro en Belo Horizonte, por la Copa Sudamericana. pic.twitter.com/8TkUQBrJIx — TyC Sports (@TyCSports) August 15, 2025

Sin embargo, según medios en argentina como TyC Sports, los que agredieron a los hinchas de Godoy Cruz fueron miembros de la Policía, que se encontraban en ese momento en el interior del estadio y causaron la fuerte molestia.

“Las personas heridas sufrieron lesiones leves, y se detuvo a cinco hinchas acusados de realizar gestos racistas a los fanáticos del Galo. Ante ese escenario, podrían quedar durante 30 días en el país vecino, situación en la cual rápidamente intervino el cónsul argentino en Belo Horizonte y abogados penalistas para intentar destrabar la situación y facilitar el regreso de esos hinchas del Tomba”, contaron en el medio mencionado.

Lo cierto es que, según videos, las agresiones fueron más allá de un control de seguridad, pues se ve, incluso, cómo tiran a hinchas al piso y comienzan a pegarle patadas en la cara sin posibilidad de poderse defender.

No es la primera vez este tipo de violencia en contra de hinchas argentinos, pues sucedió en 2014 en los octavos de final de la Copa Libertadores, justamente, en Belo Horizonte, pero esa vez los agredidos fueron los hinchas de San Lorenzo de Almagro, quien tuvieron que salir en medio de gases lacrimógenos que afectaron a los jugadores que seguían en juego.

🇧🇷🇦🇷 Otro video más de la policía de Minas Gerais, entrando a la tribuna de Godoy Cruz a pegarle a la gente.



RESPETO A LOS QUE SE LA BANCARON. pic.twitter.com/1YynrtwB09 — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) August 15, 2025