'Bolillo' Gómez defiende su proceso con el Junior: “Los problemas no se resuelven en ocho días"

El entrenador Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez habló en Blog Deportivo sobre el presente del equipo del Junior de Barranquilla desde su llegada tras reemplazar a Arturo Reyes.

Vale recordar que el Junior está realizando una concentración especial con el objetivo de revertir la actualidad del tiburón y salir del fondo de la tabla, pues es penúltimo con 8 unidades después de 10 fechas disputadas en la Liga BetPlay.

El entrenador agregó que está comenzando un proceso y enfatizó estar en desacuerdo por las críticas que ha recibido en tan pocos partidos con el Junior.

“Los problemas no se resuelven en ocho días, me parece malintencionado o ignorancia señalarme porque no he resuelto el problema. Nosotros hemos avanzado (…) Respeto que estudien, pues el país va a progresar más. Con lo que no estoy de acuerdo es que digan que somos desactualizados”, dijo.

Sobre el acondicionamiento físico, el cuerpo técnico está analizando a cada uno de los jugadores para luego llevar los resultados al departamento de rendimiento. De esta manera, reforzar las posiciones que tienen falencias y así potenciar la idea de todo el grupo.

¿Qué pasa con Juan Fernando Quintero?

El ‘Bolillo’ Gómez dio luces sobre la condición física de Juan Fernando Quintero, pues antes de unirse a la convocatoria de la Selección Colombia en su gira por territorio asiático, el volante no jugó el último encuentro contra Santa Fe porque no se sentía bien.

“Él no pudo entrenar con nosotros, no pudo jugar contra Santa Fe, que le dolía un poco. Salió de aquí casi que recuperado. Llegó allá y nos mandaron una nota diciendo que lo desconvocaban por un problema médico”, relató el entrenador.

Se espera que a más tardar el viernes el futbolista se presente a las instalaciones del Junior para realizar nuevos exámenes y saber cuándo volvería a estar a disposición del cuerpo técnico.

