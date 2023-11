Borré sobre la Selección Colombia: "En la Copa América intentaremos ser protagonistas"

El futbolista colombiano Rafael Santos Borré habló con diferentes medios de comunicación sobre los últimos partidos con la selección, cómo ve al proyecto de Néstor Lorenzo y su estadía en el Werder Bremen.

El delantero reconoció la buena manera como la Selección Colombia terminó la Eliminatoria Sudamericana: dos triunfos, ante Brasil y Paraguay. Además, es el único equipo invicto de las clasificatorias luego de tres victorias y tres empates, ocupando la tercera posición con 12 puntos.

"Creo que el grupo, con la confianza que le dio el haber ganado contra Brasil, obviamente quería cerrar de la mejor manera y lo pudimos hacer porque conseguir los seis puntos en esta doble fecha fue algo muy bueno. Terminar allá arriba en la tabla de clasificaciones para nosotros era nuestro objetivo", dijo.

Las Eliminatorias volverán a disputarse hasta septiembre del 2024, por lo que el próximo reto de Rafael Santos Borré con la Selección Colombia será la Copa América que se jugará a mitad del próximo año.

"Este equipo viene teniendo una mentalidad ganadora, una mentalidad de ir por cosas importantes, de ir por cosas grandes y obviamente eso no va a cambiar. Nosotros en este nuevo proceso con Néstor Lorenzo venimos jugando contra cualquier rival de la misma manera, saliendo a proponer, con nuestro estilo, con nuestras formas, a buscar los partidos. La Copa América no va a ser la excepción, vamos a buscar los partidos, intentar ser protagonistas con el equipo, consiguiendo los resultados que queremos", añadió el atacante, quien también enfatizó que este torneo será muy importante para consolidar la idea del entrenador argentino.

¿Cómo está en el Werder Bremen?

Desde su llegada en septiembre al Werder Bremen, Rafael Santos Borré ha tenido más minutos en comparación con su última temporada con el Eintracht Frankfurt, pues ha jugado nueve partidos, seis como titular, y ha marcado tres goles.

"Me he sentido bien. Es un equipo muy tradicional aquí en Alemania, que a nivel local ha conseguido muchos títulos. Tiene mucha historia, desde el primer momento me gustó mucho eso, que es un club muy conocido acá en Alemania. A medida que ha pasado el tiempo me he ido acoplando mucho más con ellos. La verdad es un grupo fantástico. Me han recibido muy bien y eso me tiene muy contento. El equipo de a poco ha ido encontrando esa fluidez dentro del campo según la estructura que el entrenador quiere", comentó.

