Buffon comparte una emotiva carta dedicada a su eterno compañero

El ícono del equipo italiano se mostró emocionado en sus redes sociales al compartir una publicación que refleja su pasión por el fútbol y su especial relacion con el arco, ese lugar que se ha convertido en su fiel compañero. "Siempre hemos sido opuestos y complementarios, como la Luna y el Sol. Obligados a vivir uno al lado del otro, pero sin tocarnos" dijo, Buffon.

Publicidad

Al mantener su portería a cero en los primeros cuatro minutos del derbi ante el Torino (30ª fecha de la Serie A), Buffon ya había superado el récord establecido en 1994 por el portero del Milan Sebastiano Rossi, que estaba en 929.

El último gol en contra de Buffon antes del partido de este domingo lo anotó el italiano Antonio Cassano el 10 de enero.

Publicidad

El Torino marcó a la Juventus en el minuto 48, con un penal transformado por Andrea Belotti.

Publicidad

A sus 38 años Buffon, que ya había superado el récord de un arquero de la Juventus, sigue siendo el mejor portero de Italia y uno de los mejores de Europa.

Texto publicado por Gianluigi Buffon:

Publicidad

Tenía 12 años cuando te di la espalda. Renegar de mi pasado para asegurar tu futuro. Fue una elección del corazón. Una elección del instinto. Justo el día en que me detuve a mirarte de frente, sin embargo, empecé a amarte, a protegerte, a ser tu primera y última línea de defensa. Me prometí que haría todo lo posible para no abandonar tu resguardo. O para hacerlo lo menos posible. Pero cada ocasión fue dolorosa, tener que darme vuelta para entender que te había desilusionado. Una vez más...

Publicidad

Siempre hemos sido opuestos y complementarios, como la Luna y el Sol. Obligados a vivir uno al lado del otro, pero sin tocarnos. Compañeros de vida a quienes se niega el contacto. Hace más de 25 años juré mis votos: juré protegerte y guardarte. Convertirme en un escudo contra tus enemigos. Siempre he pensado en tu bien, anteponiéndolo al mío. Y cada vez que me di la vuelta para mirarte intenté sostener tu expresión decepcionada con la frente en alto, pero sin perder nunca el sentimiento de culpabilidad.

Tenía 12 años cuando le di la espalda a la puerta. Y seguiré haciéndolo mientras las piernas, la cabeza y el corazón resistan.