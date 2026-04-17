Cambio de última hora para Colombia en la final vs. Argentina del Sudamericano Sub 17

La final del Sudamericano Sub-17 entre la Selección Colombia y Argentina tendrá un giro inesperado a pocas horas del partido decisivo. Las fuertes lluvias que azotaron a Asunción, Paraguay, obligaron a la organización a cambiar el escenario del encuentro, en una decisión de última hora que impacta directamente la logística del torneo.

Según el informe del periodista Juan José Buscalia en Blog Deportivo, el campo donde se venían disputando los partidos quedó “destrozado” tras intensas precipitaciones que anegaron varias zonas. La situación fue tan crítica que incluso se llegó a considerar la suspensión de las semifinales, debido al mal estado del terreno de juego.

Ante este panorama, la Conmebol tomó la decisión de trasladar la final a la cancha alterna ubicada junto a su sede en Luque. Este escenario, en mejores condiciones, fue adaptado de emergencia con tribunas tubulares para permitir la presencia de público, creando una especie de estadio provisional para el duelo por el título.

El partido definitivo se disputará el 19 de abril a las 3:00 de la tarde, mientras que el encuentro por el tercer puesto entre Ecuador y Brasil se jugará previamente en otro escenario. La medida busca garantizar un espectáculo en condiciones óptimas, pese a los contratiempos climáticos.



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Colombia va por el título

En lo deportivo, Colombia llega motivada tras una contundente victoria 3-0 sobre Brasil en semifinales, en un partido donde mostró solidez defensiva y efectividad en ataque. Los goles de Andrés Mosquera y el doblete de José Escorcia sellaron una de las actuaciones más destacadas del torneo.

Por su parte, Argentina superó 3-1 a Ecuador para instalarse en la final y buscar su quinto título en la categoría.

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Para Colombia, el objetivo será levantar su segundo trofeo Sub-17, tras el conseguido en 1993, ahora con el reto adicional de adaptarse a un nuevo escenario a última hora. Un cambio obligado por la lluvia que añade un ingrediente extra a la final juvenil.