¡Canchimbo abre el marcador! El delantero pone arriba a Colombia frente Sudáfrica

Avanza el Mundial Sub-20 en territorio chileno con la Selección Colombia como protagonista de esta fase de octavos de final. Pero la fiesta la inauguró el delantero Joel Canchhimbo este miércoles, 8 de octubre, en el duelo entre el cuadro ‘cafetero’ y Sudáfrica con una tremenda calidad.

El tanto cayó al minuto 8’ del primer tiempo. Por banda izquierda atacó Oscar Pereza con tranquilidad para dejar a varios rivales y en un centro rápido, Canchimbo definió con frialdad y calidad para enviarlo al fondo de la red y poner arriba a la Selección Colombia en estos octavos de final del mundo.

Desde el inicio del primer tiempo, el equipo cafetero se vio mejor que el africano y comenzó a aprovechar el mal posicionamiento de algunos defensores rivales, lo cual dejó como fruto este tanto que ilusiona con una clasificación a la próxima ronda de la Copa del Mundo.



Vea aquí el gol de Canchimbo en Colombia vs. Sudáfrica

¿Quién es Joel Camchimbo?

Oriundo de Malambo, Atlántico, su posición original es de extremo izquierdo como parte de la cantera del Barranquilla F.C, pero llegó al Junior de Barranquilla a mediados de 2024 por una cifra de 250.000 dólares



En cuanto a minutos como profesional, hasta ahora, ha sumado poco ya que solo ha disputado 8 partidos con la camiseta del cuadro tiburón, de los cuatro 7 han sido en la liga colombiana y 1 en la copa nacional, además, anotó un gol el 19 de julio de 2025 en la derrota del equipo frente a Águilas Doradas.