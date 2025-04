Carlo Ancelotti enfrenta juicio por fraude fiscal: Fiscalía pide casi cinco años de cárcel

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, compareció este miércoles ante la Audiencia Provincial de Madrid en un juicio en el que la Fiscalía lo acusa de haber defraudado más de un millón de euros a Hacienda durante su primera etapa al frente del club merengue. La acusación sostiene que el técnico italiano eludió el pago de impuestos correspondientes a sus derechos de imagen mediante un entramado de sociedades ficticias.

Los cargos contra Ancelotti

La Fiscalía solicita una condena de cuatro años y nueve meses de prisión para Ancelotti por dos delitos fiscales. Según la acusación, el técnico defraudó un total de 1.062.079 euros en los ejercicios de 2014 y 2015. De acuerdo con los documentos presentados en el tribunal, el entrenador solo declaró los ingresos provenientes de su salario como entrenador del Real Madrid, omitiendo los beneficios obtenidos a través de sus derechos de imagen.

Las investigaciones revelaron que el entrenador habría simulado la cesión de estos derechos a entidades sin actividad real, radicadas fuera de España, con el objetivo de evitar la tributación. En 2014, Ancelotti percibió 1.249.590 euros en concepto de derechos de imagen, mientras que en 2015 la cifra ascendió a 2.959.768 euros. La Fiscalía también señala que el italiano no declaró la propiedad de dos inmuebles en el extranjero.

Carlo Ancelotti Afp Foto: AFP

Ancelotti defiende su inocencia

Durante su declaración en el juicio, Ancelotti aseguró que nunca tuvo la intención de defraudar a Hacienda y que confió plenamente en sus asesores fiscales para la gestión de sus ingresos.

Nunca pensé que podía ser un fraude. Para mí, estaba todo correcto afirmó el entrenador.

Publicidad

Además, explicó que su única preocupación al momento de firmar su contrato con el Real Madrid era recibir el salario neto acordado y que dejó en manos de sus asesores los aspectos tributarios.

"Cuando el Real Madrid me propuso esto, me puse en contacto con mi asesor inglés y nunca dudé de que todo estuviera en regla", declaró. Sin embargo, reconoció que, al encontrarse ahora ante la Justicia, es posible que "las cosas no hayan sido tan correctas" como él creía.

Posibles sanciones

Además de la pena de prisión solicitada, la Fiscalía exige que Ancelotti pague multas que suman un total de 3.186.237 euros. También se señala que parte de la deuda fiscal fue cobrada mediante embargos, con un recargo de 243.593 euros y otros 47.298 euros en intereses.

El juicio sigue su curso en Madrid, y en los próximos días se espera que el tribunal determine si Ancelotti es culpable de los delitos imputados o si puede evitar la condena con un acuerdo o atenuante. Mientras tanto, el entrenador continúa dirigiendo al Real Madrid y confía "ciegamente" en la justicia para resolver su situación.