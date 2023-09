Carlos Sánchez: En los equipos que estuve en Europa no exigían ser campeón; San Lorenzo es distinto

El colombiano Carlos Sánchez fue figura con San Lorenzo en el partido contra Estudiantes por la fecha 5 de la liga argentina. El volante de contención, pero que en esta ocasión jugó como central en una línea de tres, tuvo una destacada participación y ayudó para que su equipo mantuviera el invicto y terminara igualando 0-0.

En conversación con Blog Deportivo, Sánchez manifestó que le hubiera terminar esa noche con una victoria, pero resaltó la importancia de ese punto para seguir sumando en la tabla de posiciones donde se ubica sexto con 7 unidades.

Sobre su adaptación en Argentina, manifestó que está contento, que es un fútbol muy diferente, que se vive de otra manera, el hincha es diferente y le gusta la ciudad de Buenos Aires.

“Se vive de una manera distinta, los equipos llamados grandes tienen la obligación de salir campeón y el hincha te lo hace saber. Es una manera de vivir el fútbol que yo realmente no había vivido. En Europa, en los que me desempeñé, no te pedían ser campeón, en San Lorenzo es distinto. Hay una lucha constante para ser primero”, agregó.

Resaltó que el nivel de competitividad es altísimo en todos los partidos y los encuentros se viven como “una guerra”. Asimismo, ningún equipo, sin importar el nombre o la historia, se siente “menos que otro”.

Selección Colombia

Carlos Sánchez, quien defendió la tricolor en eliminatorias, Copa América y Mundiales (2014 – 2018), también habló sobre el recambio que está viviendo la Selección Colombia de Néstor Lorenzo como Jhon Jáder Durán o Mateo Casierra. Destacó que se siente contento por la calidad de jugadores que tiene el combinado nacional, incluso los que están en el banco de suplentes.

“Hay las armas suficientes para conseguir el objetivo de llegar al próximo Mundial, sin duda. El recambio ha sido muy bueno, jugadores que se destacan, tiene personalidad y sienten los colores de la camiseta que están representando”, dijo.

Para la roca es importante arropar a estos futbolistas que pueden ser referentes de la tricolor, ayudarlos y así tenga un mejor desempeño en la cancha, pues, según él, cuando no se siente ese respaldo, el deportista no puede dar los mejor.

“Porque un jugador por jugar un partido mal no es el peor y por hacer uno bien no es el mejor; se trata de tener una continuidad, un nivel, que e es difícil y para eso se necesita el apoyo de todo un país”, concluyó.

