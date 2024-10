Caso Mbappé: fiscalía sueca revela nuevos detalles del caso, sin nombrar al jugador

La fiscalía de Suecia confirmó el martes la apertura de pesquisas relacionadas con una presunta violación ocurrida en Estocolmo, un hecho que ha captado la atención mediática tras informes que sugieren que el futbolista Kylian Mbappé está siendo investigado, aunque las autoridades aún no han revelado nombres oficiales.

Según los diarios suecos Aftonbladet y Expressen, así como la cadena pública SVT, el astro del Real Madrid y de la selección francesa está vinculado a este caso, que involucra supuestamente un incidente ocurrido durante su reciente estancia en la capital sueca.

Detalles del caso y declaraciones oficiales

De acuerdo con un comunicado emitido por la fiscalía sueca, la denuncia fue presentada por violación ante la policía. El suceso habría tenido lugar el 10 de octubre en un hotel de Estocolmo, aunque aún no se han dado detalles adicionales ni se ha identificado públicamente a la persona involucrada.



Los informes periodísticos citan a Mbappé como "razonablemente sospechoso", lo que en el sistema judicial sueco corresponde al nivel más bajo de sospecha, una categoría que rara vez lleva a una detención provisional. En Suecia, el término "razonablemente sospechoso" se utiliza para definir casos en los que hay pruebas iniciales, pero no suficientes para medidas más drásticas, como una detención inmediata.



A pesar de la creciente especulación mediática, el entorno del jugador aseguró que no tienen constancia de ninguna denuncia formal contra Mbappé. Esto fue declarado a la agencia AFP tras los primeros informes.

Investigación en marcha y pruebas incautadas

Según los medios locales, el futbolista aprovechó su tiempo libre durante el parón de selecciones para visitar Suecia, acompañado de un grupo de allegados. Durante su visita, cenaron en el restaurante Chez Jolie en el centro de Estocolmo y más tarde asistieron al club ‘V’, donde supuestamente privatizaron una sala para una fiesta con aproximadamente 30 invitados.

Publicidad

El tabloide Aftonbladet informó que a los asistentes se les pidió dejar sus teléfonos móviles en la entrada del club, lo que podría complicar la recolección de pruebas electrónicas sobre lo que sucedió en el evento. La denuncia fue presentada poco después de que Mbappé abandonara el país nórdico. La víctima, cuyo nombre tampoco ha sido revelado, habría recibido atención médica antes de formalizar la acusación.

El martes, Expressen informó que entre las pruebas recopiladas por los investigadores se encuentran una serie de prendas, incluidas un pantalón negro de cuero, una blusa del mismo color y ropa interior, lo que podría ser clave en la investigación. No obstante, la policía de Estocolmo ha optado por no comentar ni confirmar estos detalles públicamente.

Publicidad

Reacción de Kylian Mbappé y su entorno

Mbappé ha desmentido rotundamente las acusaciones a través de sus redes sociales, calificándolas de "fake news". En un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), el jugador sugirió que la noticia era una maniobra para desviar la atención en vísperas de una audiencia clave que tiene programada con la Liga de Fútbol Profesional Francesa (LFP) en relación con una disputa financiera que mantiene con su antiguo club, el París Saint-Germain (PSG). "¡FAKE NEWS! Esto se está volviendo tan previsible, la víspera de una audiencia por casualidad", escribió el delantero, en referencia a los informes suecos.

En su tuit, Mbappé parece hacer alusión a su litigio con el PSG, donde reclama una suma de 55 millones de euros por salarios impagados y otras primas, una situación que ha tensado las relaciones entre el jugador y su antiguo club. El PSG, por su parte, ha optado por no comentar directamente sobre las declaraciones de Mbappé, manteniendo una postura de "clase y dignidad", según una fuente cercana al club.

El impacto mediático y la imagen controlada de Mbappé

Kylian Mbappé, quien ha construido una imagen intachable a lo largo de su carrera, controla de manera meticulosa su comunicación pública a través de un equipo cercano compuesto por familiares, abogados y portavoces. Este férreo control le ha permitido evitar mayores polémicas durante sus siete temporadas en el PSG, donde fue protagonista únicamente por sus logros deportivos.

Con solo 19 años, Mbappé se consagró como una estrella mundial tras marcar un gol en la final del Mundial 2018, contribuyendo a la victoria de Francia sobre Croacia. En la final del Mundial 2022, marcó un histórico triplete ante Argentina, aunque Francia perdió en la tanda de penales.

Publicidad

La vida privada de Mbappé ha permanecido fuera del escrutinio público hasta ahora, lo que hace que estas recientes acusaciones resalten aún más en los titulares. A pesar de las especulaciones, el jugador sigue siendo un referente tanto dentro como fuera del campo, y esta situación pondrá a prueba la solidez de su control mediático.