Chicharito celebró el gol como si hubiera ganado el Mundial: Thierry Henry

El exinternacional francés Thierry Henry en la cadena Sky Sports, indicó que 'Chicharito' debería agradecer que Ronaldo le entregara el gol.

"Es un gol de Ronaldo. No podía tirar y no ha tomado el riesgo de hacer algo estúpido. Ha visto a alguien en mejor posición, 'Chicharito', y le ha dado el balón. Lo que no me gusta es que parecía que 'Chicharito' había ganado el Mundial y solo tuvo que empujarla, darse la vuelta y celebrarlo con Ronaldo", comentó el exdelantero de Arsenal y Barcelona.

Con Efe