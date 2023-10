Christian Rivera brilla en México y está en el equipo ideal de la fecha 14

El colombiano Christian Rivera es figura en el fútbol mexicano por el golazo que marcó con el Tijuana en el partido de la fecha 14 contra Atlas. Por esta anotación, la Liga MX eligió al volante en el once ideal de la última jornada, pues también recibió una calificación de nueve puntos por su reciente actuación.

En conversación con Blog Deportivo, el canterano del Deportivo Cali expresó su felicidad por estar en los xolos de Tijuana, equipo en el que ya lleva cuatro años. Actualmente se desempeña como volante 5, de contención, de eje central en la mitad de la cancha, función que ya conocía porque la desempeñó con el 'Pecoso' Castro y Pusineri.

"Creo que es la primera vez. La verdad que he tenido buenas actuaciones, buenos partidos, pero creo que es la primera vez con una puntuación tan alta que me dan en un partido", dijo en los micrófonos de Blu Radio.

El golazo de Christian Rivera lo anotó a Camilo Vargas, arquero de la Selección Colombia, y no es la primera vez que le anota, pues ya lo había hecho con el Querétaro. De hecho, contó que el portero le comentó que "siempre lo vacunaba" cuando se enfrentaban.

"Cuando salimos del del partido, pues fui a saludarlo. Lo admiro mucho, la verdad es de mucha motivación para mí haberle marcado a él. Me dice: 'Cada vez que jugamos me vacunas'. Es satisfactorio para uno poderle hacer un gol al mejor arquero en estos momentos de Colombia. Y bueno, mi admiración y mi respeto para él, siempre se lo he dicho. Agradecido con él por porque aparte fue una de las primeras personas que me acogió desde mi llegada a México. Me hizo todo más fácil con los contactos", añadió.

Sobre su capitanía en Tijuana, manifestó que intenta dar lo mejor en el campo, pues su experiencia de 100 partidos le ayudan a responder a la responsabilidad que le pone el técnico.

"Poder llegar a esa marca ya de 103 partidos con xolos y 16 con Querétaro, pues habla muy bien de todo lo que he venido haciendo acá, que me he podido mantener, que es difícil en una liga tan competitiva y es muy satisfactorio todo esto. Muy orgulloso de todo lo que he vivido por acá y ojalá puedan ser muchos más", agregó.

Christian Rivera todavía mantiene un gran cariño por el Deportivo Cali y no descarta volver al conjunto azucarero cuando se dé la oportunidad.

