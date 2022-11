Colegio de Notarios acata decisión de la Corte de aprobar matrimonio igualitario

“No me sorprende la decisión de la honorable Corte, con esta sentencia se resalta necesariamente el Código Civil, los notarios no discutimos las órdenes judiciales, las cumplimos y acatamos al pie de la letra”, precisó. (Lea también: Corte Constitucional aprobó matrimonio entre parejas del mismo sexo )

Publicidad

Rojas dijo que acatan la determinación del alto tribunal y que solo esperan que se expida la sentencia legal para proceder y autorizar el matrimonio del mismo sexo.

“Esperar que salga la sentencia que fue ratificada legalmente y proceder de acuerdo a lo mismo, autorizar los matrimonios del mismo sexo como lo harán los mismos jueces”, sostuvo.

Publicidad

El presidente del Colegio de Notarios señaló que ellos habían fijado una posición en derecho de que no se oponían a estas uniones, sino que esperaban una herramienta de altura como ha dado la Corte Constitucional y que no se involucran en esas discusiones filosóficas, religiosas y morales que ahondaba en la controversia.