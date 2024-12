Colombia debe ser "potencia" y clasificar primera al Mundial de 2026: Richard Ríos

El mediocentro de Palmeiras Richard Ríos afirmó este lunes en Medellín que la selección de Colombia tiene que ser "potencia" en el fútbol y clasificarse primera en las eliminatorias del Mundial de 2026, además de considerar que le llegará el momento de ganar un campeonato.

"Con la selección, para estos partidos que se vienen de Eliminatoria, el sueño siempre ha sido clasificar de primeros porque Colombia tiene que ser potencia; esa es la meta para nosotros", declaró el mediocampista de 24 años en una conferencia de prensa organizada por Nike en Medellín.

Ríos, en un momento de balances, recordó que este año los cafeteros se "trazaron" el objetivo de llegar a la final de la Copa América y ser campeones, pero "infelizmente el fútbol es así" y tuvieron que conformarse con el subcampeonato en una final reñida que perdieron 1-0 en la prórroga con Argentina.

"En el momento uno no entiende por qué queda en segundo lugar, pero hay que aprender para después llegar al éxito, al primer lugar", comentó el mediocampista.

"Los que ahora son primeros tuvieron que pasar por esto. Yo estoy seguro de que nosotros los colombianos no seremos la excepción y llegaremos a ser primeros en un campeonato, y no será en un campeonato cualquiera", expresó.

Richard Ríos Foto: Instagram @palmeiras.

Pese a la desazón que significó no poder levantar el trofeo con la Tricolor, Ríos manifestó que "es año fue de muchos logros" personales, pero fue más de aprendizaje.

Ríos jugará con Palmeiras el Mundial de Clubes 2025 y su deseo es "llegar hasta la final y ser campeones".

Ríos, que en septiembre renovó su contrato con Palmeiras hasta el 31 de diciembre de 2028, no piensa ahora en jugar en un club colombiano, algo que no descarta para el futuro porque sigue visualizando sueños y los anota en tableros que tiene en casa: "Ahí pongo lo que quiero ser, y no solo como futbolista, sino también como persona".

"Un día soñé con ponerme la camiseta de la selección, y me la puse. Espero tenerla (puesta) por muchísimo tiempo", apuntó el volante nacido en el municipio de Vegachí (Antioquia), que jugó en fútbol sala hasta los 18 años y que aterrizó en Brasil en 2020 para dedicarse al fútbol once.