"Colombia no va a participar, sino a ser campeona del mundo": Daniela Arias sobre Mundial femenino

Este martes, 4 de julio, el técnico Nelson Abadía dio a conocer la lista de convocadas de la Selección Colombia a la próxima edición de la Copa del Mundo Femenina que se desarrollará en Australia y Nueva Zelanda. Entre las llamadas a defender la camiseta tricolor resalta Daniela Arias, jugadora de América de Cali, quien llega en un excelente momento en el cuadro escarlata.

"En este momento me encuentro en Manizales con mi familia. Contenta y feliz, agradecida con Dios porque me da esta oportunidad, primer Mundial de Daniela Arias y no puedo de la dicha. Verme en la lista de las convocadas, es un orgullo, se ve todo el trabajo, la lucha y el sueño que tenía Daniela Arias desde pequeña. Ya me veo cantando el himno de país ante Corea, sé que voy a llorar", manifestó Daniela Arias en diálogo con Blog Deportivo.

Asimismo, la defensora del América de Cali agradeció el apoyo de muchas personas que se han cruzado en su camino. Daniela Arias aseguró que creció en México, pues el fútbol allá es más "competitivo" y con "mayor proyección" que el que existe en Colombia: "Aspiramos que la liga de nuestro país siga creciendo, llevamos seis años de una liga de un solo semestre. Que los directivos le inyecten más al fútbol femenino".

La jugadora escarlata dijo que el apoyo de su familia ha sido fundamental en este camino, que pese a que al comienzo no creían en su participación en el fútbol, hoy son los más orgullosos de esta convocatoria.

¿Qué esperar de la Selección Colombia femenina en este Mundial?

"Son equipos buenos (rivales de la fase de grupos) físicos, nos enfrentaremos a tres subcampeones. Saben jugar con los pies y vamos a enfrentar una potencia mundial, una Alemania fuerte. Estamos enfocadas y haremos las cosas muy bien, tenemos un gran equipo y tenemos con qué. Colombia no va a participar, sino aspira con ser campeona del mundo", manifestó.

Publicidad

Daniela Arias estuvo en El Desafío

En el 2014, Daniela Arias pasó por Caracol Televisión y El Desafío porque participó en aquella edición, que, según ella, la forjó como profesional al tener que aguantar hambre para sobrepasar sus límites: "Te ponen a pensar estas situaciones y esos desafíos son grandes".