Colombianos brillan en Champions con dos premios al mejor jugador en la séptima jornada

En la séptima jornada de la Champions League, los colombianos han sobresalido, al punto de que esta es la primera fecha, dentro de toda la fase de liga, en la que dos futbolistas colombianos reciben el premio al mejor jugador del partido.

El delantero colombiano del Qarabag FK de Azerbaiyán que brilló hoy fue Camilo Durán, quien marcó un doblete en el partido contra el Frankfurt de Alemania, mérito que le permitió recibir el reconocimiento al mejor jugador del encuentro. Ayer, el protagonista colombiano fue Luis Suárez, autor de un doblete frente al Paris Saint Germain.

Luis Javier Suárez celebrando gol con el Sporting Lisboa Foto: AFP

Este premio es oficial y es otorgado por el grupo de observadores técnicos de la UEFA. Se entrega a un solo jugador por partido, junto con un trofeo, y tiene como finalidad reconocer a los mejores futbolistas de la competición de clubes de élite.

Durán, de 23 años, ha jugado 7 partidos en esta temporada, ha marcado 4 goles y ha registrado 1 asistencia. El Qarabag de Azerbaiyán se ubica, de manera temporal, en la posición 19 de la tabla de clasificaciones de la Champions League.