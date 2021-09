Colombianos que jugarán este martes en la Champions League

Este martes, 28 de septiembre, se juega la segunda fecha de la UEFA Champions League, en la que, además de partidazos, contará con la presencia de varios jugadores colombianos.

Por un lado, el Porto de Luis Díaz y Matheus Uribe se medirá con el poderoso Liverpool de Inglaterra. Desde las 2:00 p. m., hora colombiana, el equipo portugués recibirá en el estadio do Dragão al seis veces campeón de Europa, que llega de derrotar en Anfield al AC Milan.

El equipo del defensa Éder Álvarez Balanta, el Brujas de Bélgica, también jugará en la tarde de este martes, cuando visite en Alemania al RB Leipzig. El club del colombiano buscará conseguir un buen resultado tras empatarle en la primera jornada al PSG de Messi, Mbappé y Neymar.

Pero quienes la tendrán más difícil son los jugadores Danilo Arboleda y Frank Castañeda, ya que su equipo, el Sheriff de Moldavia, tendrá la complicada tarea de visitar al Real Madrid.

La jornada de este martes por Champions la completan Ajax Vs. Besiktas, Shakhtar Vs. Inter de Milán, AC Milan Vs. Atlético de Madrid, Borussia Dortmund Vs. Sporting de Lisboa y el partidazo del día: PSG Vs. Manchester City.

Publicidad

Siga y escuche El Camerino, con Tito Puccetti, en Spotify: