Comisión interinstitucional viaja a La Habana para anuncio sobre víctimas

Entre las personas que viajan estarían víctimas del conflicto, cuyos nombres los decidirá el Gobierno y guerrilla de las Farc.



Lo que se espera es que allí expongan los textos completos sobre los 75 puntos del tema de justicia y el acuerdo completo de reparación verdad y no repetición de las víctimas.





-En las principales calles de Bucaramanga la Dirección de Tránsito instaló puestos de control para dar con los vehículos que circulan sin revisión técnico mecánica pues según el informe oficial 120 mil carros en la ciudad no tienen este documento en regla.



-En carreteras del departamento de Caldas, las autoridades incautaron una carga de licor de contrabando, avaluado en cerca de 800 mil pesos y que al parecer iba a ser comercializado en Manizales.



-Avanzan las movilizaciones en Brasil, pidiendo la renuncia de la presidenta de ese país, Dilma Rousseff.



-Carlos Bacca se reencontró con el gol y hoy se hizo presente en el empate del Milan frente al Hellas Verona.



-El magnate Donald Trump lidera un nuevo sondeo sobre la contienda presidencial republicana en EE.UU. divulgado hoy con un 27 % de apoyo, seguido de los senadores Ted Cruz (22 %) y Marco Rubio (15 %). La encuesta, de la cadena NBC y el diario The Wall Street Journal



-La canciller alemana, Angela Merkel, elogió el objetivo definido en París de mantener la subida de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales y calificó el acuerdo alcanzado de oportunidad para el futuro de la humanidad.



-El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, quien visitó esta semana Argentina para la asunción presidencial de Mauricio Macri, dice que el resultado de las elecciones en Venezuela y Argentina es un "giro sobre nosotros mismos..."