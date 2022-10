Congreso no se puede dejar amedrentar: Claudia López sobre equilibrio de poderes

Con 48 votos en contra y 23 a favor, se negó la proposición del senador Jaime Amín de devolver la ponencia de la reforma de equilibrio de poderes a la Comisión Primera para que se dejara como inicialmente había sido aprobada.

Publicidad

Ante esto, se continúa con la intervención de los voceros de cada partido, mientras que Claudia López, senadora de la Alianza Verde, hizo un llamado para que se apruebe la eliminación de la Comisión de Acusación.

"Este Congreso no se puede dejar amedrentar por amenazas de nadie. Aquí están poniendo de chivo expiatorio a la Comisión de Acusación de la Cámara, diciendo que el problema es sólo esa comisión que no funciona. Falso, lo que no funciona es el juzgamiento político de los magistrados y el fiscal en este Congreso", indicó.

Publicidad

Cabe recordar que el artículo del Tribunal de Aforados, propuesto por la senadora López en reemplazo de la Comisión de Acusación, y aprobado en la Comisión Primera, fue cambiado en la ponencia para segundo debate, algo que causó molestia en ella y otros congresistas.