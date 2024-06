Colombia vs. Costa Rica: aquí puede ver EN VIVO la segunda fecha de la Copa América

Néstor Lorenzo tendrá un partido crucial en la Copa América este viernes, 28 de junio. Del duelo Colombia vs. Costa Rica, la selección cafetera podría definir su clasificación a los cuartos de final de la competencia continental si se dan los resultados necesarios para esto.

"Nosotros no lo subestimamos. Si estuviera seguro de que se va a defender no me preocuparía, me preocupa lo otro, lo que pueda hacer con la pelota. Es un equipo que nos va a dar lucha y va a competir en todos los sectores del campo", indicó el técnico argentino previo a este compromiso.

Y es que, al frente, estará Gustavo Alfaro comandando a Costa Rica, que, no es por nada, es un gran conocer del fútbol profesional colombiano por su estrecha relación con el país y, por ende, tendrá mayor claridad del esquema y pondrá compleja la situación del equipo nacional.

Colombia vs. Costa Rica: EN VIVO, online y gratis

A partir de las 5:00 de la tarde (hora colombiana) se disputará este duelo de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América 2024. Dicho compromiso estará acompañado y EN VIVO por parte del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, esto a través de la señal de radio y en directo por en el canal de YouTube.

Por otro lado, Gol Caracol de Caracol Televisión tendrá también todas las emociones de este compromiso por señal abierto, tanto en TDT como en cable dependiendo el operador de cada usuario. Allí, Javier Hernández Bonnet, Carlos Alberto Morales y Rafael Dudamel estarán con el análisis y narración.

Colombia vs. Costa Rica: así está el historial

Con 10 victorias en 13 partidos, los cafeteros dominan el marcador general, tanto en duelos oficiales como amistosos. En la Copa América, la tendencia se mantiene: de 4 enfrentamientos, Colombia ha ganado 3 y Costa Rica solo 1, precisamente en la edición del Centenario del 2016.

Esta supremacía se refleja en las estadísticas: más del 76 % de los partidos han resultado en victorias para Colombia, y solo han sufrido una derrota en la Copa América.

Posibles alineaciones:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Matheus Uribe, Jefferson Lerma y James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Rafael Santos Borré.

Costa Rica: Patrick Sequeira; Lassiter, Jeyland Mitchell, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Quirós; Jefferson Brenes, Brandon Aguilera, Galo; Manfred Ugalde y Álvaro Zamora