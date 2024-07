Desgarrador mensaje de James Rodríguez por final de Copa América

James Rodríguez fue elegido Mejor Jugador de la Copa América y con todo el mérito que esto representa, pues fue, en parte, gracias a su magistral zurda que la Selección Colombia logró instalarse en la gran final. Aunque la Tricolor perdió en la prorroga 1-0 contra una experimentada Argentina, el cucuteño fue una de las figuras indiscutibles y así lo reconoció la Conmebol y la hinchada, que durante el torneo siempre lo alentó.

Tras el partido, James publicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales, en el que la tristeza por no alcanzar la Copa es notoria, pero en el que también resaltó el gran trabajo de sus compañeros durante cada partido, quienes intentaron hasta el último minuto vencer a la ahora bicampeona de América.

“Duele muchísimo. Luchamos hasta el final, orgulloso de mis compañeros. Gracias”, escribió el 10 colombiano junto con el emoji de la bandera de Colombia.

Esta publicación tuvo respuesta inmediata de los hinchas y jugadores, quienes no dudaron en mostrar su apoyo y animar a James. Uno de ellos fue Juan Guillermo Cuadrado, con quien durante años en la Selección Colombia jugó hombro a hombro. El ‘panita’ le comentó: “Arriba capi, hicieron un gran trabajo”.

Publicidad

Incluso, la medallista olímpica Mariana Pajón le respondió: “Muy orgullosa de ustedes. Gracias, la dieron toda”.

Argentina vs. Colombia

No fue hasta el minuto 112, en el tiempo de alargue, que Lautaro Martínez abrió el marcador para poner arriba a Argentina. Con ese único tanto, la albiceleste se proclamó campeona nuevamente y dejando a Colombia en segundo lugar. Este partido no se quedó sin polémica, pues dos faltas en el área sembraron dudas sobre penales no cobrados para la Tricolor.

Publicidad

Durante los primeros 90 minutos reglamentarios ninguna escuadra se hizo daño. Fue en la prórroga, cuando todos los jugadores daban su último aliento, que el portero Camilo Vargas no pudo contener el ataque argentino. Sin embargo, sus atajadas sorprendieron y evitó jugadas que pudieron terminar en goles.

Hay que decir también que la gran actuación de Colombia también le valió para ser reconocida como la selección con mayor juego limpio, según destacaron los organizadores.

Le puede interesar: