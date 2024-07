No habrá caravana de recibimiento a la Selección Colombia

Un manto de silencio cubrió la noche colombiana de este domingo en la que el gol del argentino Lautaro Martínez en el minuto 112 acabó con el sueño del país de ganar su segunda Copa América de fútbol de la Selección Colombia.

Desde el pasado miércoles, cuando Colombia consiguió el paso a la final al vencer 1-0 a Uruguay, los colombianos vivían en una especie de éxtasis colectivo, soñando despiertos con el título continental, una ilusión de la que fueron despertados esta noche por los argentinos.

Este domingo fue un día especial en todo el país, que amaneció vestido con los colores de la bandera nacional, en un ambiente festivo que se prolongó hasta entrada la noche, con el comienzo del partido en Miami (EE.UU) y luego con su finalización con el marcador a favor de Argentina.

El presidente Gustavo Petro ya había anunciado que este lunes 15 de julio sería "día cívico" en el país, es decir, no laboral para funcionarios públicos, para "festejar" la campaña de la selección de fútbol en la Copa América, independientemente ganara o perdiera.

Pese a que la Selección no se quedó con la Copa América, tal y como lo anunció el mandatario, se lleva a cabo el día cívico. Otra de las expectativas que había con respecto a la selección era su recibimiento en Colombia, sin embargo, según conoció Mañanas Blu, tampoco habrá recibimiento especial.

"No hay caravana porque no llega la selección Colombia", revelaron. De otro lado, aclararon que de igual manera, la selección "no quería hacer ficha política ni de nada ni de nadie y el recibimiento era para los jugadores".

"De los dos finalistas uno está marcando una época y otro recién empezando"

Néstor Lorenzo, técnico de la selección colombiana que este domingo perdió la final de la Copa América contra Argentina, aseguró que "de los dos finalistas uno está marcando una época y el otro recién empezando".

"El aprendizaje pasa por vivir una final. De los dos finalistas, hay uno que está marcando una era, ya no es una casualidad, y antes de esto perdió dos finales de Copa América y una final del Mundo. En siete años de Scaloni, hay proceso espectacular, no es una racha es una era y nosotros recién empezamos", indicó en la conferencia de prensa tras la final.

Lorenzo pidió no olvidar "el pasado reciente", en relación a la ausencia de Colombia del pasado Mundial, recordó que venían "de la lona" y explicó que se dieron "situaciones anómalas" que mermaron a su equipo.

