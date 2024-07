“El objetivo es ganar”: Néstor Lorenzo apunta a que Colombia llegue a la final

Fiel a su filosofía del "partido a partido", el director técnico Néstor Lorenzo afirmó que Colombia competirá con el rival que le toque en las semifinales de la Copa América, a las que clasificó este sábado tras una aplastante victoria de 5-0 sobre Panamá.

La tricolor, que igualó su mejor marca de invencibilidad con 27 partidos seguidos sin perder, luchará por el pase a la final el miércoles en Charlotte, Carolina del Norte, enfrentándose a Brasil o Uruguay, quienes cierran los cuartos de final este sábado en Las Vegas, Nevada.

"Elegir un rival no es nuestro trabajo, son dos grandes equipos, ambos campeones y cualquiera de los dos es candidato para ganar la Copa. Ya hemos jugado contra ambos y competiremos con quien nos toque", afirmó el DT argentino en la rueda de prensa al término del juego en Glendale, Arizona.

"Vamos partido a partido, es ilusorio hablar de final, semifinal o cuartos de final, cualquier cosa puede suceder. El objetivo es ganar el próximo partido", agregó.

Selección Colombia Foto: AFP

Guiada por James Rodríguez, la tricolor no tuvo piedad de los canaleros, a quienes venció con goles de Jhon Córdoba, Luis Díaz, el '10', Richard Ríos y Miguel Borja en el State Farm Stadium, hogar de los Arizona Cardinals, de la NFL.

"El partido no fue tan fácil como lo indica el resultado, tanto desde lo físico como desde lo futbolístico. Panamá maneja bien su sistema, aunque quizás le falta un poco en la terminación y ahí se notó la diferencia. La clave fue competir de la mejor manera en todos los aspectos, desde lo físico hasta lo técnico. No fue un partido cómodo para nosotros. Pareció una goleada, pero no lo fue", sostuvo.

Lorenzo, de 58 años, destacó el buen momento de James, quien está en carrera para ser el mejor jugador del torneo, y de otros futbolistas que antes tuvieron niveles cuestionados.

"Es un gran jugador, no hay nada que explicar. Él es un jugador que está feliz dentro del campo y luego el entrenador debe ver cómo puede disfrutarlo", señaló.

"Siempre digo que el equipo potencia a sus jugadores. En el fútbol, que es un juego de once, diez tienen que jugar para uno, y deben estar dispuestos a hacerlo en algún momento. Pero ese jugador también debe jugar para el equipo", apuntó.

"Eso es lo que muestra este equipo, que todos deben entregarse por el compañero. No es algo descabellado ni raro, es como yo entiendo el liderazgo en la dirección técnica. El equipo está equilibrado en ese sentido, en actitud", concluyó.