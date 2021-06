Familia colombiana viajó a Brasil para la Copa América sin saber que partidos serían sin público

Una familia colombiana residente en Florida viajó a Brasil con el objetivo de asistir a los partidos de la Copa América, ignorando que los juegos se llevarían a cabo sin público en los estadios.

La insólita situación fue registrada por el periodista Bruno Braz que entrevistó a los protagonistas de la insólita situación: Julia Calderón y sus hijos Bryan y Harry.

La familia narró que la expectativa era ver el torneo en Colombia, pero después del retiro de la sede por parte de la Conmebol, los planes se trasladaron a Argentina. Sin embargo, la organización fue transferida a Brasil, por lo que se desplazaron a suelo carioca para no perderse el evento.

“No pudimos, no sabíamos que no iba a tener público, lo lógico era que tuviera público. En Colombia iba a tener público, Se iba a llenar el 30% de la ocupación del estadio, creímos que iba a ser igual”, contó la mujer, que se quedó a las afueras del estadio con los adolescentes con las camisetas de la Tricolor.