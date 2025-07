Se conoce el curioso apodo que le tienen al técnico de Colombia que jugará final de la Copa América

Ángelo Marsiglia, técnico de la Selección Colombia femenina que disputará la final de la Copa América, no solo ha sido noticia por su estrategia en el terreno de juego, sino también por una anécdota que ha llamado la atención de los hinchas: su apodo.

En una entrevista con Blog Deportivo, el entrenador reveló que desde sus tiempos como jugador en América de Cali es conocido como “Popeye”, debido a su sonrisa peculiar que, según el exjugador Carlos Preciado, se parece a la del popular personaje animado.

El sobrenombre, que comenzó como una broma interna, terminó siendo adoptado por sus compañeros y entrenadores, y hoy es un distintivo de cercanía y afecto dentro del equipo colombiano. Incluso, algunas jugadoras de la actual selección lo llaman “parcero Pope”, demostrando la conexión que ha logrado establecer con el grupo. Este apodo acerca aún más la figura del técnico, que ha logrado liderar un proceso con resultados destacados y un fuerte respaldo emocional dentro del plantel.

Ángelo Marsiglia fue jugador y estuvo en el América de Cali Foto: AFP

Emocionante semifinal contra Argentina

Durante la entrevista, Marsiglia también se refirió a las decisiones arbitrales en el partido frente a Argentina, en especial la polémica que se registró en el primer tiempo y que pudo haber significado un penal a favor de la tricolor.

"Yo te digo la verdad, yo en el momento no la vi, en el accionar de la jugada no la pude ver. Ya cuando me voy a la tablet que la tenemos ahí en el banco, claro, fue una mano que interviene directamente entre el balón y el arco", dijo.

También detalló cómo fue el momento clave en el camerino para lograr la remontada táctica y emocional del equipo. El estratega explicó que, en el entretiempo, modificaron el esquema táctico para darle mayor equilibrio al medio campo, retrasando a Catalina Usme para conectar mejor con las líneas ofensiva y defensiva. El cambio fue clave para que Colombia se adueñara del juego en la segunda mitad.

Colombia en la Copa América Femenina // Foto: AFP

Además, el técnico destacó la madurez mental del grupo, que ha aprendido a “sufrir con inteligencia” en los momentos difíciles. Resaltó el crecimiento de la arquera Katherin Tapia, quien, según él, es una de las mejores porteras del continente.

Sin obsesionarse con las estadísticas, Marsiglia afirma que confía más en las sensaciones y características individuales de sus jugadoras para tomar decisiones. Bajo su liderazgo, Colombia no solo ha mejorado tácticamente, sino que también ha fortalecido su mentalidad competitiva de cara a la gran final.