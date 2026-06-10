Argentina cierra su preparación para el Mundial 2026 con goleada a Islandia y récord de Messi

La Selección Argentina se impuso con contundencia por 3-0 ante Islandia en el Estadio Jordan-Hare de Auburn, Alabama, en lo que fue su último encuentro amistoso antes del inicio del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni mostró solidez y eficacia, cerrando su ciclo de preparación con una victoria que refuerza sus aspiraciones como defensor del título obtenido en Catar 2022.

El encuentro estuvo marcado por el regreso a las canchas de Lionel Messi, quien llegaba con molestias físicas. El capitán argentino ingresó al campo en el minuto 70 y, apenas 119 segundos después, se encargó de convertir un penalti para anotar el segundo tanto del equipo, según informó TyC Sports. Con esta anotación, el astro argentino estableció un nuevo récord personal al superar una marca histórica que le pertenecía al exfutbolista Ángel Labruna.

El marcador fue inaugurado por Valentín Barco a los 8 minutos de juego, mientras que Thiago Almada sentenció el 3-0 definitivo a los 86 minutos. La superioridad del combinado nacional fue clara, aunque el resultado pudo ser aún más abultado si no fuera por la intervención de los postes, que negaron los goles a Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

Pese al tono amistoso, el partido vivió momentos de tensión. El encuentro se vio interrumpido por una fuerte infracción de Isak Jóhannesson sobre Mac Allister, lo que desató la furia de los jugadores argentinos y obligó al árbitro a intervenir para calmar los ánimos.



Tras el pitazo final, Messi utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de optimismo a la afición, bajo la consigna "más juntos que nunca", en clara referencia al debut mundialista frente a Argelia el próximo martes en Kansas,.

Thiago Almada de Argentina celebra con Lionel Messi y Rodrigo De Paul tras marcar el tercer gol de su equipo durante el partido amistoso internacional entre Argentina e Islandia en el estadio Jordan-Hare el 9 de junio de 2026 en Auburn, Alabama. Todd Kirkland/Getty Images/AFP AFP

Este triunfo permite a la Albiceleste llegar al Mundial con un balance positivo tras una preparación que incluyó condiciones climáticas adversas, como el temporal de lluvia que azotó Auburn en las horas previas al cotejo. Con la vuelta de su capitán y un funcionamiento colectivo consolidado, Argentina se posiciona como una de las escuadras a seguir en el certamen que iniciará en los próximos días. La actuación, descrita por diversos medios como un "recital" y un ensayo contundente, confirma el buen estado de forma del plantel de cara a la defensa de su corona mundial.