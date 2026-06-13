Así fue el golazo de Vinicius en el estreno mundialista de Brasil ante Marruecos

En uno de los partidos más esperados de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, la Selección de Brasil enfrenta a su similar de Marruecos, la revelación del mundial anterior, en la sede mundialista de Nueva York. Al partido, el equipo dirigido por el italiano Carlo Ancelotti llegó sin Neymar en la nómina titular.

Y precisamente Marruecos comenzó mostrando por qué fue la revelación del anterior Mundial. Con solo 21 minutos en el cronómetro del juego, el equipo africano abrió el marcador por intermedio de Ismael Saibari, que definió con un toque de balón por encima del arquero Alison, en el primer mejor momento de Brasil en el trámite del juego.

A partir de allí, Brasil tuvo que comenzar a remar en contra. Afortunadamente, para ellos, lograron la igualdad de manera relativamente rápida. Lo hicieron a los 32' gracias a Vinicius Junior, quien desbordó en velocidad por el costado izquierdo, enganchó para adentrarse en el área africana y, una vez allí, sacó un fuerte remate que dejó sin ninguna opción al arquero marroquí, Bono, que no pudo hacer nada para impedir el 1-1 con el que finalizó el primer tiempo del partido.

Reviva el golazo de Vinicius Junior ante Marruecos en el Mundial

Cabe recordar que, en la próxima fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA, la Selección de Brasil se enfrentará a su similar de Haití, que vuelve al Mundial luego de más de medio siglo, mientras que Marruecos hará lo propio ante Escocia.